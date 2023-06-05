Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2023 15:08
Üniversite hastanesi
Üniversite hastanesin de çalışan ne kadar maaş alıyor ortalama

hsnd
Müsteşar
05 Haziran 2023 15:44

Çok alıyor.


Karizmaunl
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:54

Üniversiteler özel bütçeli kuruluşlar. Genel Bütçe ile karıştırılmamalı. Maaşlarını hazine değil, kendi bütçelerinden kendileri ödüyor.

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