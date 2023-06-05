Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2023 15:14
Temmuz zammı
En düşük memur 22 bin olursa, bizlerin ne kadar olacak arkadaşlar? Şu anda 17 bin maaş alıyorum

1212calisanpolis
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:24
22 olur

gardiyan4255
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:25
Nasılsın olacak o herkesin maaşı aynı mı olucak saçma sapan konuşmayın
1212calisanpolis, 2 saat önce
22 olur

TEKNİSYEN3467
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:26

24.650 olur


fakir.adam
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 15:30

herkesin 22 olmaz. seninki 22001 falan olur en az.


TEKNİSYEN3467
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:32

benim ne olur teknisyen 12/2 11.750 maaşım

fakir.adam, 2 saat önce

herkesin 22 olmaz. seninki 22001 falan olur en az.


wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:37

emre atla arkadaştan alınmıştır

Memur maaşı enflasyon karşısında eridi. Yıl 2012 en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı o tarihte kamuda taşeron işçi asgari ücret alıyor. Yıl 2023 1 Ocak 31 Aralık ortalaması ise kamu işçisi memurun 2 katı (Temmuzda memur maaşının 22 bin TL olacağı varsayımı ile). Memur-Sen üyesi arkadaşlar kamu işçisi (ki adı işçi büyük çoğunluğu masa başı memur işi yapıyor) 1 Ocak'tan itibaren maaş+ tediye+ ikramiye+ sosyal haklar ortalama en az 30.000 TL net alacaklar ve fark hesaplanarak geçmişe dönük toplu ödeme alacaklar. 1 Temmuzdan itibaren ise bu rakam en az 35.000 TL ye yükselecek. Memura ise vaat edilen Temmuzda 22 bin TL geçmişe dönük ödeme yok. Kabaca bir hesapla kamu işçisi 2023 için 6x30 bin=180 bin 6x35 bin= 210 bin yıllık toplam 390 bin TL aylık ortalama 32.500 TL peki en düşük memur 6x10.500=63.000 TL 6x22.000= 132.000 TL toplam yıllık gelir 195 bin TL ortalama 16,250 TL özeti kamu işçisi aylık ortalama memurun tam 2 katı maaş almış olacak yıllık gelir farkı 195.000 TL. Yok mu buna bir itirazımız uyumaya uyutmaya devam mı? Adalet sağlanacaksa işçi gibi memura da 1 Ocaktan itibaren iyileştirme yapılarak işçiye verilen tediye ikramiye ve sosyal haklar memura da verilmelidir


alperen2300
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:48
17500 olur

Devir Kötü
Memur
05 Haziran 2023 15:50

Sendika ikramiyesi, 8 çocuk, ek ödemeler vs. ile net 22 bini geçer.


Karizmaunl
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:52

17000+ %45 zam (7650) = 24650

24650 + 5000 seyyanen = 29650 olur


TEKNİSYEN3467
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:54

benim ne olur 11.750 teknisyenim 12/2


darkodark
Genel Müdür
05 Haziran 2023 16:04

Yüzde 45 zam olacaksa 3200 lira seyyanen oluyor.

1-) 3200 + yüzde 45

2-) 5200 + yüzde 30

3-) 8000+ yüzde 17( normal temmuz zammı)

Karizmaunl, 2 saat önce

17000+ %45 zam (7650) = 24650

24650 + 5000 seyyanen = 29650 olur


darkodark
Genel Müdür
05 Haziran 2023 16:06

Tabi eğer önce yüzdelik sonra seyyanen olacaksa hesap yine değişiyor.

Neyse haftalardır hesaplıyoruz ömrümüz olursa 1 ay sonra belli olur, zamlı maaşlar da kurum müdürlerinin sistemine 10 Temmuzda düşer oradan bakılır, hatta 14 günlük fark da belli olur.

darkodark, 2 saat önce

Yüzde 45 zam olacaksa 3200 lira seyyanen oluyor.

1-) 3200 + yüzde 45

2-) 5200 + yüzde 30

3-) 8000+ yüzde 17( normal temmuz zammı)


Denizyigit7621
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:07
8 çocuk oha
Devir Kötü, 2 saat önce

Sendika ikramiyesi, 8 çocuk, ek ödemeler vs. ile net 22 bini geçer.


Karizmaunl
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:09

Cumhurbaşkanı memur maaşında taban aylığı işçilerin taban aylığı olan 15.000 seviyesine çıkaracağız demedi mi. Bu da en az 8200 TL seyyanen zam demek. Bir önceki paylaşımda 5000 TL seyyanen zam rakamı bir gazete haberinden alınarak forumda açılan konudan aldığım rakamdır. Ben en az 8200 TL seyyanen zam geleceğini düşünüyorum. Çünkü en düşük memur maaşı olan 11848 TL ye yükseltmek için bu kadar seyyanen lazım. Oransal zam 45-40-35 arası değişebilir.

darkodark, 2 saat önce

Yüzde 45 zam olacaksa 3200 lira seyyanen oluyor.

1-) 3200 + yüzde 45

2-) 5200 + yüzde 30

3-) 8000+ yüzde 17( normal temmuz zammı)


haylazcool
Müsteşar Yardımcısı
05 Haziran 2023 16:14

Mehmet Şimşek o zamları kabul eder mi göreceğiz


asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 16:38

Belki de memurun daha çok hakketigini düşünüp daha fazla verecek. Hükumetin yaptığı en iyi atama Mehmet Şimşek'dir. İyi oldu.

haylazcool, 1 saat önce

Mehmet Şimşek o zamları kabul eder mi göreceğiz

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