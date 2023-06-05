Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Haziran 2023 15:15
375 khk geçici 35 . madde ihraç
Milli savunma bakanlığında kara-deniz-hava subay astsubay vs ihraç olanlar idare mahkemesinde iade aldıklarında savunma bakanlığı personeli görevlerine veya başka kurumlara başlama yaptırıyor mu ?

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