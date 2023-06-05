Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Haziran 2023 15:19
Sağlık kabini

Selamün aleyküm arkadaşlar.

Sağlık bakanlığında 2.5 yıldır çalışıyorum. 7433 ile kadroya geçtim. Sağlık kabini açmak istiyorum. Kendi üzerime açabiliyor muyum? Yoksa istifa mı etmem gerek?

Çok Yazılan Konular

Haziran AlımıÖzel sektör eş durumu Sözleşmeli Sağlık Teknikerliğinden Sözleşmeli Büro Personeline geçme Eş durumu tayiniiiLisans Tamamlama ve Tekniker Olarak Ünvan DeğişikliğiSağlık Bakanlığına Kurumlararası geçiş yapan var mı?Çkys Bakanlığı nereye şikayet edebiliriz telefonları açmıyorlarTemmuz zammı hakları için ne zaman emekli olunmalı???Deprem bölgesinden tayin

Sözlük

Panik Bozukluğu 1 kira müjdesi 2 skunk 1 mest olmak 1 küçük kusurları çekiştirmek 2 lümpen 1 İyi bir insan nasil olmalı 3 fi 1 gelsene dedi bana 1 pi network 1

Son Haberler

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raporu görüşüldüSürücüler kavga ederken motosikleti çaldıBelediye binasına levyeyle zarar veren 2 zanlı tutuklandıCHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni görevinden istifa ettiAFAD'dan şiddetli yağış uyarısı

Editörün Seçimi

Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi