Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Haziran 2023 15:20
Posta İşleri

Yalan yok üşendim araştırmaya, dedim belki bilen çıkar.

1) Müzekkere zarflarınının listelenmesi,

2) Tebligat listelerinin hazırlanması,

Katibin mi mübaşirin mi vazifesidir? Mevzuat katmış karıştırmış detay da vermemiş.


Emree002
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:22

ikiside sorumlu bu görevlerden yardımlaşarak yapın niye zorunsuyonuz


Devir Kötü
Memur
05 Haziran 2023 15:48

Tabiki de yardımlaşıyoruz ne demek bu?

Ben bununla ilgili net bir yazı, karar vs. var mı merak ediyorum.

Emree002, 2 saat önce

ikiside sorumlu bu görevlerden yardımlaşarak yapın niye zorunsuyonuz


Kst123
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:54
Tebligat listesi yapmak katibin işidir mübaşirin uyap ekranı rolü ve yetkisi yoktur
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