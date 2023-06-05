Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Haziran 2023 15:22
Aşırı borçlanma
Tayin göreceğim için hep eşyalı dairede oturduk . Eşyalı ev bulamayınca boş daire tutup eşya almak zorunda kaldım . Bundan dolayı da aldığım esyalarin taksitlerini odeyemedim ve icraya düştüm . Aşırı borçlanmadan soruşturma actilar. Bununla ilgili meslekten çıkarma cezası alirmiyim . Bu icraya düşen borcun Hepsi evimin esyalaridir

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