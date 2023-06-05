Aşırı borçlanma

Tayin göreceğim için hep eşyalı dairede oturduk . Eşyalı ev bulamayınca boş daire tutup eşya almak zorunda kaldım . Bundan dolayı da aldığım esyalarin taksitlerini odeyemedim ve icraya düştüm . Aşırı borçlanmadan soruşturma actilar. Bununla ilgili meslekten çıkarma cezası alirmiyim . Bu icraya düşen borcun Hepsi evimin esyalaridir

Tayin göreceğim için hep eşyalı dairede oturduk . Eşyalı ev bulamayınca boş daire tutup eşya almak zorunda kaldım . Bundan dolayı da aldığım esyalarin taksitlerini odeyemedim ve icraya düştüm . Aşırı borçlanmadan soruşturma actilar. Bununla ilgili meslekten çıkarma cezası alirmiyim . Bu icraya düşen borcun Hepsi evimin esyalaridir