Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 15:28
Aşırı borçlanma
Tayin gördüğümüz için ailem ile beraber hep eşyalı dairede oturduk. Tayin gördüğüm yerde eşyalı daire bulamayınca boş daire tutmak zorunda kaldık ve evimizin eşyalarını sıfırdan almak zorunda kaldık. Eşyaların taksitlerini odeyemedik ve icraya düştüm. Bununla ilgili aşırı borçlanmadan soruşturma actilar . Meslekten çıkarma cezası alirmiyim . Eşya almak zorunda kaldım . Yaşamımızı surdurebilmemiz için bu borca girmek zorunda kaldım .

xLmx
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:39
Tek icradan nasıl soruşturma yedin. Öncelikle şunu söyleyim meslekten çıkarma cezası almazsın

kaptan34m
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 15:40
Devrem maaş icrasına düşsen bile tek dosyadan soruşturma olmuyor biliyorum sen neden soruşturma başlattılar ki

S. Ahmet KVK
05 Haziran 2023 15:40
İki icra dosyası geldi iki ayrı mağazadan ve iki tane soruşturma açtılar

Minnakpolis
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:41

Sen bir icradan sorusturma almazsın ayrıca borçtan bir şey olmaz korkma borç yiğidin gamçısıdır


kaptan34m
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 15:43
Tmm sadece icra dosyasına soruşturma açmazlar bilmezler maaş icrası olduğu zaman idarenin haberi olur

faveka2112
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:44
ihraç olursun ve en az 10 yıl hapis cezası belki vatandaşlıktanta çıkarabilirler

jngxxx
05 Haziran 2023 15:47
Birliğime gelen tebligatdan dolayı zaten haberleri oldu ve açtılar soruşturma
kaptan34m, 2 saat önce
Tmm sadece icra dosyasına soruşturma açmazlar bilmezler maaş icrası olduğu zaman idarenin haberi olur

jngxxx
05 Haziran 2023 15:49
Kumar oynamadım ortamlarda parayı ezmedim . herşeyi ailem için çabaladım . Ama gördüğümüz muamele sanki bu borçlari keyfimden yapmışım gibi davranışlar sergiliyorlar

kaptan34m
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 15:49
Kardeşim normal de onun cezası büyük değil biliyorum kimse borcundan dolayı ihraç olmaz bence çünkü yıllarca maaş icrası ile borçlarını bitiren memurlar var

kaptan34m
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 15:58
Kardeşim bak araştırdım senin için tmmı bu icra tarzı borçların EGM de ceza puanı 4 ve yılda 20 puan ı geçersen ihraçsın yani bu suçtan mesela ayrı ayrı ay nı yıl içinde 5 kere ceza Yemen lazım şuçun adı da borçlanmayı alışkanlık haline getirmek miş bazı idareler 3 icra dosyan olsun o zaman teksoruşturma açıyormuş mesela yani istesen ihraç yapamazsın 1 yıl da kendini merak etme

selamlarmerhaba
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:03
Temmuzda mayışmız 40 civarı olacak ödersin ı zaman.

jngxxx
05 Haziran 2023 16:12
Teşekkür ederim baktığınız için gerçekten ama meslekten atarcasina bı muamele gördüm bu soruşturmadan dolayı gerçekten çok acı bı durum bu devirde bu fiyat yüksekliğinde icra geldi diye bu kadar üstümüze gelinmemeli
kaptan34m, 2 saat önce
Kardeşim bak araştırdım senin için tmmı bu icra tarzı borçların EGM de ceza puanı 4 ve yılda 20 puan ı geçersen ihraçsın yani bu suçtan mesela ayrı ayrı ay nı yıl içinde 5 kere ceza Yemen lazım şuçun adı da borçlanmayı alışkanlık haline getirmek miş bazı idareler 3 icra dosyan olsun o zaman teksoruşturma açıyormuş mesela yani istesen ihraç yapamazsın 1 yıl da kendini merak etme

kaptan34m
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 16:14
Benimde dosya var ne yapalım öleliim mi kardeşim benim sıkma canını hiçbirşey olmaz ihraç farklı bir olay benim bir polis memuru abim vardı sana yemin ediyorum 20 ye yakın cezası olup da meslekteydi
jngxxx, 1 saat önce
Teşekkür ederim baktığınız için gerçekten ama meslekten atarcasina bı muamele gördüm bu soruşturmadan dolayı gerçekten çok acı bı durum bu devirde bu fiyat yüksekliğinde icra geldi diye bu kadar üstümüze gelinmemeli

Mato319
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:25

Hic korkmana gerek yok heleki ilk cezansa bide rahat. Odeme niyetinin oldugunu bilerek borc yapmadinj ifade et yeter. Benim 13 icra dosyam vardi. 1 tane bile sorusturma gecirmedim. 3 yilda hepsini kapattim.


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 16:27
Kaç yıllık memursun asker misin polis mi
jngxxx, 1 saat önce
Teşekkür ederim baktığınız için gerçekten ama meslekten atarcasina bı muamele gördüm bu soruşturmadan dolayı gerçekten çok acı bı durum bu devirde bu fiyat yüksekliğinde icra geldi diye bu kadar üstümüze gelinmemeli

Sadeceinsan65
Memur
05 Haziran 2023 16:29
Bak simdi bu iste su onemlı asla sanki boyle ayıplı suc ıslemıs gibi basın one egılmeyecek. Komser amir bu islerde yasamadıgı hayatları yasamıs gibi yada anlam veremez konusur lar salla gitsin dıyeceksın. İcralık olmanda sıkıntı yok ıkı dosyadan da bırsey olmaz kafana takma yanı en fazla 6 ay kıdem twnzılı alırsın mucbır sebepler haricinde borclanmayı alıskanlık haline getırmekden cekınmeyeceksın ve asla su mantıga burunm3 3vıme haciz gelir eder bırsey alamaz sıkıntı yok olabilir insanlık hali. Ben bosanan adama cocugum ıcın ben bosanmazdım ayrı kalmaya nasıl dayanıyorsun deyip 6 ay sonra 3 cocugunu bırakıp bosananları gordum. Zamanında ev alıp evim var deyip zamanında siz gezerken ben ev aldım diye hava atanların depremde 2 evinin de yıkıldığını gordum. Borc isteyen adama kotu gozle bakıp asagıkayan ayagına gore uzatsaydın deyıp basına olay gelip kendini acıklayamayıp ıhrac olup sımdı bir resteronda valelık yapanı gordum. Oyle su bu diye sana ne diyen varsa bırgun daha perisan olacak düşmem demeyeceksin cok insan gordum onun ıcın salla gitsin sana bırsey olmasın onemlı olan saglık kafana stres yapma herseyı verdıhı cezayıda umursama
jngxxx, 1 saat önce
Teşekkür ederim baktığınız için gerçekten ama meslekten atarcasina bı muamele gördüm bu soruşturmadan dolayı gerçekten çok acı bı durum bu devirde bu fiyat yüksekliğinde icra geldi diye bu kadar üstümüze gelinmemeli

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 16:36
Arkadaş ne iş yaptığını yazmamış birlik felan demiş belki askerdir sözleşmelidir detaylı bir şey yazmamış belki asaleti tasdik değildir bunları yazsın ona göre daha sağlıklı yorumlar olur

FCoksen1974
Memur
05 Haziran 2023 16:50

En az 3 dosya olması lazım ceza olması için bazen tek dosyaya da gonderebiliyorlar 1 dosyadan ceza yersen 4 puan 1 yılda 20 puan aynı şekilde 5 yılda 40 puan yersen meslekten ihraç olursun bilgin olsun

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