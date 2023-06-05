Aşırı borçlanma

Tayin gördüğümüz için ailem ile beraber hep eşyalı dairede oturduk. Tayin gördüğüm yerde eşyalı daire bulamayınca boş daire tutmak zorunda kaldık ve evimizin eşyalarını sıfırdan almak zorunda kaldık. Eşyaların taksitlerini odeyemedik ve icraya düştüm. Bununla ilgili aşırı borçlanmadan soruşturma actilar . Meslekten çıkarma cezası alirmiyim . Eşya almak zorunda kaldım . Yaşamımızı surdurebilmemiz için bu borca girmek zorunda kaldım .

Tayin gördüğümüz için ailem ile beraber hep eşyalı dairede oturduk. Tayin gördüğüm yerde eşyalı daire bulamayınca boş daire tutmak zorunda kaldık ve evimizin eşyalarını sıfırdan almak zorunda kaldık. Eşyaların taksitlerini odeyemedik ve icraya düştüm. Bununla ilgili aşırı borçlanmadan soruşturma actilar . Meslekten çıkarma cezası alirmiyim . Eşya almak zorunda kaldım . Yaşamımızı surdurebilmemiz için bu borca girmek zorunda kaldım .