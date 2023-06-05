Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Haziran 2023 15:31
Bedava Doğalgazı Da Biz Ödedik!

Mayıs ayında ücretsiz verilen doğalgaz sebebi ile enflasyon paketinde doğalgazın sıfır fiyat gösterilmesiyle Mayıs ayı enflasyonu sıfır çıktı.

Daha önce de bunu belirten arkadaşlar olmuştu ama her zamanki gibi terörist olmakla suçlanmıştı.

Buyrun şimdi.

Peşine belirteyim. Lütfen herhangi bir partinin militanı olmuş kişiler yorum yazıp konumu siyasete çekmesin.

Gayet açık.

Bedava verilen doğalgazı biz ödeyeceğiz. Sen de ödeyeceksin, ben de.

Bunu konuşalım.


wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:36

Memur maaşı enflasyon karşısında eridi. Yıl 2012 en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı o tarihte kamuda taşeron işçi asgari ücret alıyor. Yıl 2023 1 Ocak 31 Aralık ortalaması ise kamu işçisi memurun 2 katı (Temmuzda memur maaşının 22 bin TL olacağı varsayımı ile). Memur-Sen üyesi arkadaşlar kamu işçisi (ki adı işçi büyük çoğunluğu masa başı memur işi yapıyor) 1 Ocak'tan itibaren maaş+ tediye+ ikramiye+ sosyal haklar ortalama en az 30.000 TL net alacaklar ve fark hesaplanarak geçmişe dönük toplu ödeme alacaklar. 1 Temmuzdan itibaren ise bu rakam en az 35.000 TL ye yükselecek. Memura ise vaat edilen Temmuzda 22 bin TL geçmişe dönük ödeme yok. Kabaca bir hesapla kamu işçisi 2023 için 6x30 bin=180 bin 6x35 bin= 210 bin yıllık toplam 390 bin TL aylık ortalama 32.500 TL peki en düşük memur 6x10.500=63.000 TL 6x22.000= 132.000 TL toplam yıllık gelir 195 bin TL ortalama 16,250 TL özeti kamu işçisi aylık ortalama memurun tam 2 katı maaş almış olacak yıllık gelir farkı 195.000 TL. Yok mu buna bir itirazımız uyumaya uyutmaya devam mı? Adalet sağlanacaksa işçi gibi memura da 1 Ocaktan itibaren iyileştirme yapılarak işçiye verilen tediye ikramiye ve sosyal haklar memura da verilmelidiralıntıdır emre adlı arkadaştan


hugo.almeida
Müsteşar
05 Haziran 2023 16:13

O kadar etkisi yok doğalgazın. Bedava olmasaydı da 0,78 çıkacaktı.

Gerçi matematik hesabı yapınca 19 katı oluyor. :)

Bir hata daha var. O da bedava gazı ödediğiniz yanılgısı. Bir ay bedava kullandınız ama cebinizden 4-5 ay kadar çıkacak. :))

Neyse bedava kullanacağınız 25 metreküpe sayarsınız. O da çıkacak bu arada. Aramızda kalsın. Kimseye söylemeyin. :)


ibrahim98
Şef
05 Haziran 2023 16:46

"1-Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında değişmediği varsayımı:

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %7.35 arttı.

E-TÜFE?nin son 12 aylık artışı %109.01 olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise %38.96 oldu.

2-Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında 0 (sıfır) lira olduğu varsayımı:

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %5.68 arttı.

E-TÜFE?nin son 12 aylık artışı %105.45 olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise %36.59 oldu."

Bu kadar sapma olması imkansıza yakın bir şey. Ben şahsen Tüik'in kazanın dibini sıyırarak veri topladığını düşünüyorum. Enag hatalı ise (öyle olduğunu umut ederim) devlet yasal yollara başvurmalı halkı yanıltmaktan dava açılmalı. Ya da Devlet milyonlarca insanın gelirinin belirlendiği enflasyon hesaplanmasında daha şeffaf olmalı akılda soru işareti kalmayacak şekilde tüm veriler bağımsız denetçilerin de aralarında olduğu bir koordinasyon ile toplanmalı ve halka açıklanmalı.

hugo.almeida, 1 saat önce

O kadar etkisi yok doğalgazın. Bedava olmasaydı da 0,78 çıkacaktı.

Gerçi matematik hesabı yapınca 19 katı oluyor. :)

Bir hata daha var. O da bedava gazı ödediğiniz yanılgısı. Bir ay bedava kullandınız ama cebinizden 4-5 ay kadar çıkacak. :))

Neyse bedava kullanacağınız 25 metreküpe sayarsınız. O da çıkacak bu arada. Aramızda kalsın. Kimseye söylemeyin. :)


dostar
Memur
05 Haziran 2023 16:48

açıklarla halka emınız amerıka burası


hugo.almeida
Müsteşar
05 Haziran 2023 17:21

Hocam ENAG verilerine göre de %25'lik bir etki sağlıyor. O bile çok geldi bana açıkçası. TUİK yine kendine has bir yöntem bulmuştur diye tahmin ediyorum.

Ayrıca kimi kime şikayet ediyoruz :)

ibrahim98, 51 dk. önce

"1-Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında değişmediği varsayımı:

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %7.35 arttı.

E-TÜFE?nin son 12 aylık artışı %109.01 olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise %38.96 oldu.

2-Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında 0 (sıfır) lira olduğu varsayımı:

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %5.68 arttı.

E-TÜFE?nin son 12 aylık artışı %105.45 olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise %36.59 oldu."

Bu kadar sapma olması imkansıza yakın bir şey. Ben şahsen Tüik'in kazanın dibini sıyırarak veri topladığını düşünüyorum. Enag hatalı ise (öyle olduğunu umut ederim) devlet yasal yollara başvurmalı halkı yanıltmaktan dava açılmalı. Ya da Devlet milyonlarca insanın gelirinin belirlendiği enflasyon hesaplanmasında daha şeffaf olmalı akılda soru işareti kalmayacak şekilde tüm veriler bağımsız denetçilerin de aralarında olduğu bir koordinasyon ile toplanmalı ve halka açıklanmalı.


ibrahim98
Şef
05 Haziran 2023 17:33

Sonuç olarak kendimce yine başa döndüm. Güven yok. Bunu biz görebiliyorsak dışarıdan bakan gözler daha net görür. Bu durumdaki bir ülkeye yatırım yapmazlar. Ayrıca benim evde doğalgaz yok. Bu ücretsiz verilen 25 m3 doğalgazı kullanamadım ve enflasyon da bu veriye dayanarak düşük çıktı iyi güzel de benim maaşım da bu enflasyon rakamına göre belirleniyor. Dolayısı ile kullanamadığım bir durum için her ay maaşım düşük ödenecek. Bu durumda olan tüm memurlar için haksızlık oldu. Ne kadar konuşsak da şikayet de etsek son cümlene geliyoruz. Kimi kime şikayet ediyorum. Adalet yok ülkede.

hugo.almeida, 16 dk. önce

Hocam ENAG verilerine göre de %25'lik bir etki sağlıyor. O bile çok geldi bana açıkçası. TUİK yine kendine has bir yöntem bulmuştur diye tahmin ediyorum.

Ayrıca kimi kime şikayet ediyoruz :)

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