Bedava Doğalgazı Da Biz Ödedik!

"1-Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında değişmediği varsayımı:
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %7.35 arttı.
E-TÜFE?nin son 12 aylık artışı %109.01 olarak gerçekleşti.
Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise %38.96 oldu.
2-Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında 0 (sıfır) lira olduğu varsayımı:
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %5.68 arttı.
E-TÜFE?nin son 12 aylık artışı %105.45 olarak gerçekleşti.
Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise %36.59 oldu."
Bu kadar sapma olması imkansıza yakın bir şey. Ben şahsen Tüik'in kazanın dibini sıyırarak veri topladığını düşünüyorum. Enag hatalı ise (öyle olduğunu umut ederim) devlet yasal yollara başvurmalı halkı yanıltmaktan dava açılmalı. Ya da Devlet milyonlarca insanın gelirinin belirlendiği enflasyon hesaplanmasında daha şeffaf olmalı akılda soru işareti kalmayacak şekilde tüm veriler bağımsız denetçilerin de aralarında olduğu bir koordinasyon ile toplanmalı ve halka açıklanmalı.
"1-Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında değişmediği varsayımı:
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %7.35 arttı.
E-TÜFE?nin son 12 aylık artışı %109.01 olarak gerçekleşti.
Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise %38.96 oldu.
2-Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında 0 (sıfır) lira olduğu varsayımı:
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %5.68 arttı.
E-TÜFE?nin son 12 aylık artışı %105.45 olarak gerçekleşti.
Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise %36.59 oldu."
Bu kadar sapma olması imkansıza yakın bir şey. Ben şahsen Tüik'in kazanın dibini sıyırarak veri topladığını düşünüyorum. Enag hatalı ise (öyle olduğunu umut ederim) devlet yasal yollara başvurmalı halkı yanıltmaktan dava açılmalı. Ya da Devlet milyonlarca insanın gelirinin belirlendiği enflasyon hesaplanmasında daha şeffaf olmalı akılda soru işareti kalmayacak şekilde tüm veriler bağımsız denetçilerin de aralarında olduğu bir koordinasyon ile toplanmalı ve halka açıklanmalı.
hugo.almeida, 1 saat önce
O kadar etkisi yok doğalgazın. Bedava olmasaydı da 0,78 çıkacaktı.
Gerçi matematik hesabı yapınca 19 katı oluyor. :)
Bir hata daha var. O da bedava gazı ödediğiniz yanılgısı. Bir ay bedava kullandınız ama cebinizden 4-5 ay kadar çıkacak. :))
Neyse bedava kullanacağınız 25 metreküpe sayarsınız. O da çıkacak bu arada. Aramızda kalsın. Kimseye söylemeyin. :)