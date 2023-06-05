Bedava Doğalgazı Da Biz Ödedik!

O kadar etkisi yok doğalgazın. Bedava olmasaydı da 0,78 çıkacaktı.

Gerçi matematik hesabı yapınca 19 katı oluyor. :)

Bir hata daha var. O da bedava gazı ödediğiniz yanılgısı. Bir ay bedava kullandınız ama cebinizden 4-5 ay kadar çıkacak. :))

Neyse bedava kullanacağınız 25 metreküpe sayarsınız. O da çıkacak bu arada. Aramızda kalsın. Kimseye söylemeyin. :)