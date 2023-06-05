Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


05 Haziran 2023 15:34
2023 Yılında Şube Müdürlüğü için Görevde Yükselme Sınavı Olacak mı?

2019 yılında görevde yükselme sınavı şef, din hizmetleri uzmanı ve şube müdürlüğü sınavı birlikte ilan edilmişti. Bu yıl din hizmetleri için ayrı sınav edildi. Şube müdürlüğü için de sınav yapılacak mı acaba bilgisi olan var mı?

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