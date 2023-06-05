KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Haziran 2023 15:44
Jandarma SUEM Başarısız Olanlar Hk.

Merhaba arkadaşlar. Sonuçlar açıklandı sonuç başarısız diyor neyden nasıl elendiğimi nasıl öğrenebilirim? Spor puanımı biliyorum fakat mülakattan kaç puan aldığımı öğrenmek istiyorum. Ona göre bir daha başvurmayı düşünmüyorum bu nedir kapalı kutu resmen neyden elendiğimizi bilmiyoruz.


armina45
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:16

Sporun iyiyse eğer mülakattan 50 60 puan falan vermişlerdir. Bence de her şey şeffaf olmali


Turtalya
Aday Memur
05 Haziran 2023 17:32

Ben de aynı durumdayım kpss puanım 82.56 ales puanım 74.65 spor 100 vki 100 ama ikisi de başarısız

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