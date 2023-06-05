Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Haziran 2023 15:55
Mübaşirlikten katipliğe geçiş

herkese merhaba

bir sorum olacaktı bilen varsa yardımcı olabilirse sevinirim bilindiği üzere katiplerde mübaşirlerde genel idari hizmetler sınıfına mensuplar aralarında bir alt üst ilişkisi yok denklik var bu sebepte her hangi bir gys ile veya ünvan değişikliği sınavı ile mübaşirler katipliğe geçiş yapamıyor. bu durumda geçmek isteyenler ne şekilde geçecekler bilen var mıdır kendi adliyesinde komisyonunda bu tarz bir durumla karşılaşan varsa aydınlatabilir mi

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