Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Haziran 2023 16:16
Eş tayini cevap

Arkadaşlar mayıs 15 dilekçe verdik. Ne telefonları açan var ne sonuç var hangi işlemde hiçbirşey bilimiyoruz. Hakkımız olan kadroya geçtik. Dilekçe cevabımızı bilmiyoruz elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz hangi yüzyılda yaşıyoruz bu nasıl bakanlık 15 inde dilekçe verip de geri dönüş alabilen oldu mu.


kreyziboy
Memur
05 Haziran 2023 16:29

Bende 16sinda verdim bende eşimde kadrolu 3.yillarimiz dolduda ama ne bir cevap ne bir iletişim eşim

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