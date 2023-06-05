Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2023 16:27
Deprem Tazminatı Yatan İller ?

Merhaba arkadaşlar cümleten kolay gelsin,

Deprem tazminatı yatan iller var mı varsa ne kadar yattı,

İkinci sorum ise ben naklen4. ayda tayin geldim buraya bana da yatar mı yatarsa ne kadar yatar bilgisi olan mutemet, idari işler veya diğer arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim

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