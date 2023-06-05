Temmuz' da

Böyle bir zam mümkün değil. Önce %45 Sonra 4.500 verirlerdi, önce 4500 sonra %45 olunca daha fazla zam ediyor onu vermek istemezler. Zaten ellerinden gelse asgari ücrettin de altına düşürecekler.

Üniversite bitirdik sonuçta o yüzden işçi gibi zam yapmazlar. Biz kim paspas atmak kim.

Misalen:

(12500+4500)X1,45=24650

1200x1,45+4500=22625