Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2023 16:39
Temmuz' da

Verilecek zam 4500 + %45 kesin ve net.


Karizmaunl
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:40

MİT den haber mi geldi


DeliEfendi
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:42

Not al dediğimi, günü gelince tekrar yazarsın.

Karizmaunl, 58 dk. önce

MİT den haber mi geldi


Karizmaunl
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:43

o zaman reis az önce telefon edip söyledi :)


takdir
Memur
05 Haziran 2023 17:01

Ben uyarayım seni de. Böyle sıkıntılı bir ortamda sırf dalga geçmem eğlenmek için konu açıp insanların ufak umutları ile oynayanlar her türlü küfrü yiyor sonra. Şahsına demiyorum ama sırf böyle yapmak isteyen karaktersiz şeref yoksunu kişiler var .


DeliEfendi
Aday Memur
05 Haziran 2023 17:07

Böyle bir mevzuu ile dalga geçecek eğlenecek bir insan değilim, şu mitten mi haber geldi, reis mi aradı diyerek kendince eğlenen arkadaşa bile cevap yazmak gelmedi içimden, evet burada bahsettiğin kişiler hayli fazla, bi tarafımdan da sallamıyorum bu söylediğim oranı/rakamı, sadece bilgi vermek amacıyla yazdım, amacım ne eğlenmek ne eğlemek, kimseye de cevap dahi yazmam bu metinden sonra.

takdir, 37 dk. önce

Ben uyarayım seni de. Böyle sıkıntılı bir ortamda sırf dalga geçmem eğlenmek için konu açıp insanların ufak umutları ile oynayanlar her türlü küfrü yiyor sonra. Şahsına demiyorum ama sırf böyle yapmak isteyen karaktersiz şeref yoksunu kişiler var .


Devir Kötü
Memur
05 Haziran 2023 17:26

İnanmıyorum saçma geldi


Devir Kötü
Memur
05 Haziran 2023 17:33

Böyle bir zam mümkün değil. Önce %45 Sonra 4.500 verirlerdi, önce 4500 sonra %45 olunca daha fazla zam ediyor onu vermek istemezler. Zaten ellerinden gelse asgari ücrettin de altına düşürecekler.

Üniversite bitirdik sonuçta o yüzden işçi gibi zam yapmazlar. Biz kim paspas atmak kim.

Misalen:

(12500+4500)X1,45=24650

1200x1,45+4500=22625

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