Düzenleyici ve denetleyici kurumlar

Bddk epdk gibi kurumlarda memur olarak çalışmanın avantajları ve dezavantajları konusunda bilgili olan var mı? Bu kurumlarda memur statüsünde olanların yönetim görevlisi, iletişim görevlisi gibi isimleri var bunların memurluktan bir farkı ve maaş konusunda bir farklılığı var mı?

Bddk epdk gibi kurumlarda memur olarak çalışmanın avantajları ve dezavantajları konusunda bilgili olan var mı? Bu kurumlarda memur statüsünde olanların yönetim görevlisi, iletişim görevlisi gibi isimleri var bunların memurluktan bir farkı ve maaş konusunda bir farklılığı var mı?