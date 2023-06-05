KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Haziran 2023 16:46
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
Bddk epdk gibi kurumlarda memur olarak çalışmanın avantajları ve dezavantajları konusunda bilgili olan var mı? Bu kurumlarda memur statüsünde olanların yönetim görevlisi, iletişim görevlisi gibi isimleri var bunların memurluktan bir farkı ve maaş konusunda bir farklılığı var mı?

mratanamayan
Aday Memur
05 Haziran 2023 16:55

maaş olarak bir farkı yok temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 olursa o maaşı alırsın servis + yemek vardır. Tek avantajı sgk, maliye, nüfus gibi yoğun değildir.


Arsemia02
05 Haziran 2023 16:58
Teşekkür ederim. Bazı arkadaşlar ek ödemeler ile maaş konusunda avantajlı olduğunu söylüyorlardı ama galiba böyle bir şey yok.
mratanamayan, 43 dk. önce

maaş olarak bir farkı yok temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 olursa o maaşı alırsın servis + yemek vardır. Tek avantajı sgk, maliye, nüfus gibi yoğun değildir.

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