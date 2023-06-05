Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 16:49
PBS ERİSEBİLEN VAR MI

Bilgisayar basjnda olan varsa bakabilir mi pbs ye erisiliyor mu


Dadaş2519
Aday Memur
05 Haziran 2023 17:02
Evet bakayım??

Dadaş2519
Aday Memur
05 Haziran 2023 17:03
Giriliyo suan

qluivert
Aday Memur
05 Haziran 2023 17:19
La hiç arayıp soracağın arkadaşın yok mu da buraya yazıyorsun asosyal herif

kizilelma30
Aday Memur
05 Haziran 2023 17:23

burada daha fazla aktifim devrem

qluivert, 19 dk. önce
La hiç arayıp soracağın arkadaşın yok mu da buraya yazıyorsun asosyal herif

qluivert
Aday Memur
05 Haziran 2023 17:25
Tamamda cevap gelene kadar sistem düzelir zaten
kizilelma30, 15 dk. önce

burada daha fazla aktifim devrem


kizilelma30
Aday Memur
05 Haziran 2023 17:35

dogru &#128514;

qluivert, 13 dk. önce
Tamamda cevap gelene kadar sistem düzelir zaten
Toplam 6 mesaj

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