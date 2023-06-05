Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2023 17:04
Değerli Editör el şu işe.

Değerli editörümüz.

Su zamla ilgili başlıkları birleştirir misin?

Her üye bu konuda başlık açarsa vay halimize.

Sana zahmet ya fazla başlıkları kapat, yada birleştir.

Selamlar.


E.Kayı Han
Editor
05 Haziran 2023 17:07

Aleyküm selam ama ne yapayım. Başa çıkmak zor. :)


asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 17:26

Başlık da eksik olmuş Editörüm kusura bakma lütfen.

"El At Su İse" olacaktı.

Gerçekten zor, bunu eski editör olarak biliyorum. Benzer başlıkları birleştirmeyi öneririm. Nacizane.

Teşekkür ederim.

E.Kayı Han, 31 dk. önce

Aleyküm selam ama ne yapayım. Başa çıkmak zor. :)

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