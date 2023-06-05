KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Haziran 2023 17:35
İşçi Mühendis
İşçi mühendis kadrosunun artıları eksileri nedir işçinin iş feshi gibi bir şey olur mu?

hanzel
Müsteşar Yardımcısı
05 Haziran 2023 20:17
Evet oluyor. İşten atabilirler ben işçi mühendisim

gafamrahat
Aday Memur
05 Haziran 2023 21:32

bende işci mühendisim. sabah işe girerken memur mühendisler şaplak atıyorlar tavsiye etmem


bilgisayarmüh
Aday Memur
05 Haziran 2023 21:34
Belli zaten şaplak sonrası zekan daha da gerilemiş
gafamrahat, 12 saat önce

bende işci mühendisim. sabah işe girerken memur mühendisler şaplak atıyorlar tavsiye etmem


magabe
Aday Memur
06 Haziran 2023 06:10
Kardeşim yok öyle işten atma felan. Sen bakma bunlara. Ben de şu an memur mühendisim sırf işçi mühendis olmak için yds çalışıyorum.
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