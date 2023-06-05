İşçi Mühendis

Kardeşim yok öyle işten atma felan. Sen bakma bunlara. Ben de şu an memur mühendisim sırf işçi mühendis olmak için yds çalışıyorum.

Kardeşim yok öyle işten atma felan. Sen bakma bunlara. Ben de şu an memur mühendisim sırf işçi mühendis olmak için yds çalışıyorum.