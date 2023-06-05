Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 18:04
Eşcinsellik polislikte suç mu ?

Çok sorulan bir soru da merak ettim eşcinsel biri polis olabilir mi ? Olamıyorsa neden ? Oluyorsa neden ?


YenidenEbucehil
Aday Memur
05 Haziran 2023 18:06

soruya bak gümledim puahahahahhahahah


Demir355
Aday Memur
05 Haziran 2023 18:20
arkadaş bu meslek sert olmayı gerektiren meslektir. bana kalsa zabıtaya geçiş yapan uzman çavuşları bile zorla polis yaparım. bizim insanımız kibarlıktan anlamaz. polisin muhatrap okduğu tiplee hep psikopat şiddetten anlayan tipler. şiddet konusu sıkıntılı herkeslin elinde kamera var artık bu nedenle dış görünüş ve sertlikle karşı tarafı baskı altına almak çok önemli.

hakkan1
Aday Memur
05 Haziran 2023 18:30
Olabilir mesai bittikten sonra güzelce süslenir çıkarsın dışarıya. Ama yakalanma yakalanırsan ihraç olursun

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
05 Haziran 2023 18:33
Eşcinsellik kanımca bir hastalık ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Çünkü hormon salgılayan bezlerin hormonların erkek veya kadın bedeninde zıt hormonlar salgılamasıyla alakalı bir durum. Başlarda bana çok itici ve iğrenç olan bu kavram yerini tedavi edilmeli ve topluma kazandırılmalı diye düşünüyorum. Bu konuda en ileri ülkelede bile aynı cins evlilik ve beraberlikler genel nüfusa kıyasla az. Ama birliktelikler artıyor kanımca. Normal olan karşı cins evlilik ve beraberliktir. Bir tane imam vardı ateist..... Ben işimi gayet profesyonel yapıyorum diyordu. Yani adam Kur'an'ı sünneti güzel attığını namazı iyi kıldırdığından bahsediyordu. Aynı onun gibi senin soruda. Polis eşcinsel olamaz neden 7068 disiplin kanunu hayasız ve ahlaksız bir yaşamı cezanldırması var iffetsiz yaşam diye de geçiyor olabilir. Bilmiyorum eşcinsel polis var mı da inşallah yoktur ya o kadar da olmasın....

wizyy
Şef
05 Haziran 2023 18:42
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

özel hayatında kimin ne yaptığını kimse bilmez ve kimseyi ilgilendirmez.

senin görevin nedir? örneğin nöbet tutmak. talimatlarla görev ve sorumluğun bellidir. bunu yaparsan polis olursun, yapamazsan bu meslekte devamlı olamazsın.

islamcı/şamanist/ roman / ermeni/ budist her ne ise bunların devlet memurluğu kanununda hiçbir ayrımcılığa uğramayacağı kanunla sabittir.

kimse size şahsi fikrinizi sormuyor. hastalıktır veya değildir. konu bu değil.

kanunen hiçbir engel yoktur. insanların başkasının özgürlük alanına taciz etmediği noktaya kadar özgürlüklerini hür yaşayabilirler.

Gydm, Dün
Eşcinsellik kanımca bir hastalık ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Çünkü hormon salgılayan bezlerin hormonların erkek veya kadın bedeninde zıt hormonlar salgılamasıyla alakalı bir durum. Başlarda bana çok itici ve iğrenç olan bu kavram yerini tedavi edilmeli ve topluma kazandırılmalı diye düşünüyorum. Bu konuda en ileri ülkelede bile aynı cins evlilik ve beraberlikler genel nüfusa kıyasla az. Ama birliktelikler artıyor kanımca. Normal olan karşı cins evlilik ve beraberliktir. Bir tane imam vardı ateist..... Ben işimi gayet profesyonel yapıyorum diyordu. Yani adam Kur'an'ı sünneti güzel attığını namazı iyi kıldırdığından bahsediyordu. Aynı onun gibi senin soruda. Polis eşcinsel olamaz neden 7068 disiplin kanunu hayasız ve ahlaksız bir yaşamı cezanldırması var iffetsiz yaşam diye de geçiyor olabilir. Bilmiyorum eşcinsel polis var mı da inşallah yoktur ya o kadar da olmasın....

Marcioo
Aday Memur
05 Haziran 2023 18:52
Ankara kadrosundan ihraç olan bir personel vardı. Hatta muhakkikler bundan niye soruşturma açıldığını bizde anlamadık filan demişler ama sonra ihracı gelmiş. Mahkemeyle kazansada geri başlatmamıştı EGM. Birgün yada Evrensel gazetesinin haberiydi. On yıl falan oluyor

HovardaMir
Aday Memur
05 Haziran 2023 19:16

Bence söylediğin gibi çok meslektaş vardır hele ki eski dayılardan, ama kendilerini gizliyorlardır. Birinde anlatmıştı bana fosil dayılardan biri. Ankara'da hassastayken noktada travestiyi hallettim diye.


wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 19:25

Ne yani, teslim oöl totoklson mu diyecek. Bir burada eksiktiler.


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
05 Haziran 2023 20:07
Sen 7068 disiplin kanunu okudun mu? Özel hayat mı var orda. Eşcinsellik yapıp da atılan insanlar var. Kimse senin gibi özgür kardeşim isteyen istediğini yapar dememiş. Yaz Googleye sor. Meslekten çıkarma cezaları bak : i) Mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gitmek. Kime göre neye göre uygunsuz. Marjinal bir grup tarafından bilardo salonu bile uygunsuz iken başka marjinal grup taraf gay bar uygunsuz olmayabilr. Kanun dememiş bak özgürlük. İsteyen istediği yere gidemez mi? Bak : $) İffetsizliği bilinen veya anlaşılmış olan bir kimse ile bilerek evlenmek ya da evlilik bağını devam ettirmek veya böyle bir kimseyi yanında bulundurmak ya da nikahsız olarak devamlı surette yaşamakta ısrar etmek. .... Bunlar meslekten çıkırma disiplin suçları... Biride şu: ü) Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici....... Diye başlayan madde mesleğin onur ve saygınlığı nedir? Yani eşcinsel biri mesleğin onur ve saygınlığını zedelemiş olmuyor mu? Eşcinsel biri zamanında devlet memurluğundan ihraç edilmiş bakanın cevabı şu: Memurluk ciddi bir meslektir, bu durum bu kişilerle değil ciddi memurlarla yürütülmelidir. Diye cevap vermiş.Her ne kadar eşcinsel olmak yasalarda suç olarak tanımlanmasa ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da buna dair doğrudan bir ifade olmasada atıldığını teamüller gereği uygulandığını görüyoruz biliyoruz. Emniyet sağlık yönetmeliğine de bakmak lazım
wizyy, Dün

özel hayatında kimin ne yaptığını kimse bilmez ve kimseyi ilgilendirmez.

senin görevin nedir? örneğin nöbet tutmak. talimatlarla görev ve sorumluğun bellidir. bunu yaparsan polis olursun, yapamazsan bu meslekte devamlı olamazsın.

islamcı/şamanist/ roman / ermeni/ budist her ne ise bunların devlet memurluğu kanununda hiçbir ayrımcılığa uğramayacağı kanunla sabittir.

kimse size şahsi fikrinizi sormuyor. hastalıktır veya değildir. konu bu değil.

kanunen hiçbir engel yoktur. insanların başkasının özgürlük alanına taciz etmediği noktaya kadar özgürlüklerini hür yaşayabilirler.


wizyy
Şef
05 Haziran 2023 20:48

evet. amirin izni olmadan il dışına çıkmakta yasak. peki bunu yapmamış bir memur var mi ? yok.

cunku her iddia ispata gerekliligine tabii. peki 4 duvar icinde yasananı nasıl ispatlayabilirsin.

insanların nasıl dusundugu neye inandigina degil görevini hakkıyla yerini getirip getirmedigine bakildiginda daha huzurlu verimli ve cagdas bir ülke olacagiz.

Gydm, Dün
Sen 7068 disiplin kanunu okudun mu? Özel hayat mı var orda. Eşcinsellik yapıp da atılan insanlar var. Kimse senin gibi özgür kardeşim isteyen istediğini yapar dememiş. Yaz Googleye sor. Meslekten çıkarma cezaları bak : i) Mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gitmek. Kime göre neye göre uygunsuz. Marjinal bir grup tarafından bilardo salonu bile uygunsuz iken başka marjinal grup taraf gay bar uygunsuz olmayabilr. Kanun dememiş bak özgürlük. İsteyen istediği yere gidemez mi? Bak : $) İffetsizliği bilinen veya anlaşılmış olan bir kimse ile bilerek evlenmek ya da evlilik bağını devam ettirmek veya böyle bir kimseyi yanında bulundurmak ya da nikahsız olarak devamlı surette yaşamakta ısrar etmek. .... Bunlar meslekten çıkırma disiplin suçları... Biride şu: ü) Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici....... Diye başlayan madde mesleğin onur ve saygınlığı nedir? Yani eşcinsel biri mesleğin onur ve saygınlığını zedelemiş olmuyor mu? Eşcinsel biri zamanında devlet memurluğundan ihraç edilmiş bakanın cevabı şu: Memurluk ciddi bir meslektir, bu durum bu kişilerle değil ciddi memurlarla yürütülmelidir. Diye cevap vermiş.Her ne kadar eşcinsel olmak yasalarda suç olarak tanımlanmasa ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da buna dair doğrudan bir ifade olmasada atıldığını teamüller gereği uygulandığını görüyoruz biliyoruz. Emniyet sağlık yönetmeliğine de bakmak lazım

hakkan1
Aday Memur
05 Haziran 2023 21:03
Seni üniformayla gören Maşallah aslan gibi polis desin. Sen ise Mesain bitince süslen püslen git fuhuş yap. Sen ne anlatıyorsun ya. Daha 4 yıl önce takip sonucu mesai bitiminde işe çıkan birini takip sonucu trans olduğunu tespit edip ihraç ettiler boylu poslu adamdı. Boş yapma
wizyy, Dün

evet. amirin izni olmadan il dışına çıkmakta yasak. peki bunu yapmamış bir memur var mi ? yok.

cunku her iddia ispata gerekliligine tabii. peki 4 duvar icinde yasananı nasıl ispatlayabilirsin.

insanların nasıl dusundugu neye inandigina degil görevini hakkıyla yerini getirip getirmedigine bakildiginda daha huzurlu verimli ve cagdas bir ülke olacagiz.


wizyy
Şef
05 Haziran 2023 21:10

simdi insanın ikinci bir meslek olarak bunu para karsiligi yapildigisenin iddian.

ben örnegın bekar evinde yasayan 2 insandan bahsediyorum. 4 duvar icinde kiminin ne yasadigini kimse bilemez.

kimsede kimsenin özel hayatına bilemez, mudahele edemez. bu işin doktoru polisi ögretmeni yok.

örnegın.

https://www.odatv4.com/guncel/alperenler-sabrimizi-sinamasin-yattiklarimizin-ismini-aciklariz-1606161200-95934

hakkan1, Dün
Seni üniformayla gören Maşallah aslan gibi polis desin. Sen ise Mesain bitince süslen püslen git fuhuş yap. Sen ne anlatıyorsun ya. Daha 4 yıl önce takip sonucu mesai bitiminde işe çıkan birini takip sonucu trans olduğunu tespit edip ihraç ettiler boylu poslu adamdı. Boş yapma

fail.imeçhul
Memur
05 Haziran 2023 21:44
Daha önce görev yaptığım yerde elemanın biri apar topar ihraç olmuştu herkes şok olmuştu konu ne dediğimizde kimse bir şey bilmiyordu aradan biraz zamn geçti bu elmanın yakın arkadaşıyla birlikte çalışmaya başlamıştım zamanla samimi olunca bu arkadaşa sordum ihraç nedeni ne diye arkadaşda eşcinsellik diye söylemişti gerçekten çok şaşırmıştım

ardabeyy
Şef
05 Haziran 2023 21:47
Birader eş cinsellik suç değil kanunen. Ama ben eşcinselim doyen birinin de polis olması mümkün değil. Ha gizler saklar vs o ayrı ama anşlaşıldığı an en iyi ihtimalle ihraçsın. Kötü ihtimal de sana kalmış

sinanpolat22
Aday Memur
05 Haziran 2023 21:47
istanbul'da fettan ceyda vardı, ortaya çıkınca ihraç olmuştu :)

revolwer2006
Aday Memur
05 Haziran 2023 22:06

7068 de gayri tabii makarenet diye geçer, meslekten çıkarma


Alpayderler
Aday Memur
06 Haziran 2023 02:13
Şu forumda konuşulan şeylere bakar mısınız hergün saçma sapan konular açılıp tartışılıyor birde " çok sorulan bir soruymuş " hocam ilk kez böyle bir başlığı sen açtın tebrikler ayrıca insanların özelinden kime ne zaten öyle bir yola tevessül eden biri bunu uluorta yerde yapar mı cidden artık burası sadece Polislere özel olmalı boş beleş vasat insanların yeri olmamalı.
Toplam 17 mesaj

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