Eşcinsellik polislikte suç mu ?

Sen 7068 disiplin kanunu okudun mu? Özel hayat mı var orda. Eşcinsellik yapıp da atılan insanlar var. Kimse senin gibi özgür kardeşim isteyen istediğini yapar dememiş. Yaz Googleye sor. Meslekten çıkarma cezaları bak : i) Mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gitmek. Kime göre neye göre uygunsuz. Marjinal bir grup tarafından bilardo salonu bile uygunsuz iken başka marjinal grup taraf gay bar uygunsuz olmayabilr. Kanun dememiş bak özgürlük. İsteyen istediği yere gidemez mi? Bak : $) İffetsizliği bilinen veya anlaşılmış olan bir kimse ile bilerek evlenmek ya da evlilik bağını devam ettirmek veya böyle bir kimseyi yanında bulundurmak ya da nikahsız olarak devamlı surette yaşamakta ısrar etmek. .... Bunlar meslekten çıkırma disiplin suçları... Biride şu: ü) Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici....... Diye başlayan madde mesleğin onur ve saygınlığı nedir? Yani eşcinsel biri mesleğin onur ve saygınlığını zedelemiş olmuyor mu? Eşcinsel biri zamanında devlet memurluğundan ihraç edilmiş bakanın cevabı şu: Memurluk ciddi bir meslektir, bu durum bu kişilerle değil ciddi memurlarla yürütülmelidir. Diye cevap vermiş.Her ne kadar eşcinsel olmak yasalarda suç olarak tanımlanmasa ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da buna dair doğrudan bir ifade olmasada atıldığını teamüller gereği uygulandığını görüyoruz biliyoruz. Emniyet sağlık yönetmeliğine de bakmak lazım

Sen 7068 disiplin kanunu okudun mu? Özel hayat mı var orda. Eşcinsellik yapıp da atılan insanlar var. Kimse senin gibi özgür kardeşim isteyen istediğini yapar dememiş. Yaz Googleye sor. Meslekten çıkarma cezaları bak : i) Mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gitmek. Kime göre neye göre uygunsuz. Marjinal bir grup tarafından bilardo salonu bile uygunsuz iken başka marjinal grup taraf gay bar uygunsuz olmayabilr. Kanun dememiş bak özgürlük. İsteyen istediği yere gidemez mi? Bak : $) İffetsizliği bilinen veya anlaşılmış olan bir kimse ile bilerek evlenmek ya da evlilik bağını devam ettirmek veya böyle bir kimseyi yanında bulundurmak ya da nikahsız olarak devamlı surette yaşamakta ısrar etmek. .... Bunlar meslekten çıkırma disiplin suçları... Biride şu: ü) Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici....... Diye başlayan madde mesleğin onur ve saygınlığı nedir? Yani eşcinsel biri mesleğin onur ve saygınlığını zedelemiş olmuyor mu? Eşcinsel biri zamanında devlet memurluğundan ihraç edilmiş bakanın cevabı şu: Memurluk ciddi bir meslektir, bu durum bu kişilerle değil ciddi memurlarla yürütülmelidir. Diye cevap vermiş.Her ne kadar eşcinsel olmak yasalarda suç olarak tanımlanmasa ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da buna dair doğrudan bir ifade olmasada atıldığını teamüller gereği uygulandığını görüyoruz biliyoruz. Emniyet sağlık yönetmeliğine de bakmak lazım