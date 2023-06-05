Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2023 18:20
Temmuz Zammı Hakkında

Arkadaşlar, hükümete çok yakın bir kaynaktan edindiğim sağlam bilgiye göre maalesef memur zammı Temmuz 15'te yüzde 20 olacakmış, işçilere yapılan yüzde 45 ile aradaki fark ise 6 sar aylık dönemlerde memurlara yüzde 5 fazla vermek suretiyle hak kaybını engellemek adına kapatilacakmiş. Bana kaynak sormayın lütfen, her şey de her yerde söylenmiyor. Planlarınızı bu duruma göre yapın derim.


asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 18:21

Bugün mü üye oldun? Kime hizmet edersin? Amacın ne?


Kalet
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 18:47

Ülkede adam gibi muhalefet olsa iktidar bu kadar rahat hareket edemezdi. Kılıçtaroğlu'nun istifa ettirilmesi gerekli. Önce kılıçtaroğlu'ndan kurtulmamız lazım.


Kumrukardelen
Memur
05 Haziran 2023 18:56

Bu da yeni model trol.


Anuşirvann
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 19:05

Trol efendi maaş zammı anketi başlığında kaynağım sendika demiştin. Şimdi kaynak mı değiştirdin :))

Bir karar ver artık kaynağın sendika mı hükümet mi :) =


Martiniz
Aday Memur
05 Haziran 2023 19:08
Hadi s.ktir ordan

takdir
Memur
05 Haziran 2023 19:10

Bu mal amacına ulaşamayınca kendisi açmış konu :))))) ag


darkodark
Genel Müdür
05 Haziran 2023 19:23

Yalnız baya düşünmüş ve çok farklı bir hesap bulmuş, kafa yormuş, uğraşmış, hakkını vermek lazım


Mühendis3355
Memur
05 Haziran 2023 19:49
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Arkadaşlar inanmak istememenizi anlayabiliyorum ama maalesef gerçekler bu şekilde:(, akşama kadar bilgisayar başında yatan, fal açan, dedikodu yapan memur sınıfına zaten başka nasıl bir zam verilecekti ki? Ne bekliyorsunuz, olması gereken olacak sadece


Devir Kötü
Memur
05 Haziran 2023 21:34

Keşke malul parti gençlik kollarına üye olaydım. Keşke gençken elimde parti bayrağı miting miting do


Devir Kötü
Memur
05 Haziran 2023 21:39

İşçi olsam emekli maaşım şuanki mühendis maaşı kadardı...

Keşke malum parti gençlik kollarına zamanında üye olaydım. Keşke gençken elimde parti bayrağı miting miting dolaşsaydım. Şimdi sağ elimle 4 yapmaya çalışıyorum ama geç kaldım artık.

Okuyan aklıma tüküreyim. Şimdi bir elimde faraş bir elimde kürek ağzımda cigara ohh, ayda 24 bin 3 ayda bir 48 bin, yılda 30 gün izin. Hey yavrum hey...


Mühendis3355
Memur
05 Haziran 2023 22:12
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Okumayı savunan lavuklar, okudunuz da ne oldu? Kime ne faydaniz var? Okuyunca iş mi yapmış oluyorsunuz? Sizin okumanizin küme ne faydası var? Boş teori üretmekten başka okumanın ne faydası var? Gördüğünüz o saçma salak dersleri iş yerinde ne kadar kullanıyorsunuz? Okumuşmuş kıçının kenarlari sizi


asillord
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 00:28

Evet trolün amacı ve niyeti belli oldu. İşsiz eli boş, yada beleşe kadrolu. :))


Khata88
Memur
06 Haziran 2023 08:18
İnsanlara niye hakaret ediyorsun lan dümbük? Eğitimli insanları neden kıskanıyorum acın mı var? Atanamadın işsiz güçsüz berduş6n tekisin de burada eğitimli insanlardan aklınca hınç mı alıyorsun lale?
Mühendis3355, 11 saat önce

Okumayı savunan lavuklar, okudunuz da ne oldu? Kime ne faydaniz var? Okuyunca iş mi yapmış oluyorsunuz? Sizin okumanizin küme ne faydası var? Boş teori üretmekten başka okumanın ne faydası var? Gördüğünüz o saçma salak dersleri iş yerinde ne kadar kullanıyorsunuz? Okumuşmuş kıçının kenarlari sizi

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