Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


05 Haziran 2023 18:24
Kadrolu memur istifa süreci ve sözleşmeliye geçiş

Merhaba arkadaşlar son düzenlemeyle birlikte mayıs ayında kadroya geçtim aile bakanlığı yeni alımla yerleştim son belge teslimi 13 haziran şimdiki iş yerime istifamı vereceğim şu tarihre ayrılmak istiyorum diye ama iş yerindekiler tam bilgilendirmedi istifa süreciyle ilgili bu konuda bilgi verebilecek olan var mıdır bir de aynı şehirde olacak yeni işim ve işe başlamak için süre 1 gün ikametimi ailemin yanına alırsam belge tesliminden önce sorun olur mu ek olarak istenen belgeler arasında b) Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyesinde görev yapan/yapmış olan adayların ilgili Kurum tarafından düzenlenen unvan, statü ve ayrılış nedenini gösterir Onaylı Hizmet Belgesi (işçi, memur, sözleşmeli (657 DMK 4/B, 399 KHK vb.), ek ders ücretli, proje personeli...) bu ibare mevcut henüz işten ayrılmamam sorun olur mu

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