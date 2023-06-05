Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 18:28
2023 Genel Atama

Ne zaman artık lütfennnnnnnnn


hakkan1
Aday Memur
05 Haziran 2023 18:29
Neden boş boş başlık açılıyor

Ssimyaci
Aday Memur
05 Haziran 2023 18:30
Devrem siteye dikkat çeksin, belki manşet haber yapar
hakkan1, Dün
Neden boş boş başlık açılıyor

armina45
Aday Memur
05 Haziran 2023 18:31

Temmuz da


hakkan1
Aday Memur
05 Haziran 2023 18:32
Her sene aynı oluyor geç açıklıyorlar kiralık ev kalmadı

Ssimyaci
Aday Memur
05 Haziran 2023 18:35
Evet wt her geçen gün ev bulmak zorlaştığı gibi fiyatlarda uçuyor, insallah memurlar net haber yapar
hakkan1, Dün
Her sene aynı oluyor geç açıklıyorlar kiralık ev kalmadı
Toplam 5 mesaj

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