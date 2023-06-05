Güvenlik soruşturması

Üniversiteye atandım şuan güvenlik soruşturmasındayim aynı zamanda astsubayligi kazandim ve oraya gideceğim üniversite icin ne yapmam lazim beni aradıklarında iptal oldu gelmiyorum desem sorun olurmu sonuçta daha iş başı ve sözleşme yapmadim

Üniversiteye atandım şuan güvenlik soruşturmasındayim aynı zamanda astsubayligi kazandim ve oraya gideceğim üniversite icin ne yapmam lazim beni aradıklarında iptal oldu gelmiyorum desem sorun olurmu sonuçta daha iş başı ve sözleşme yapmadim