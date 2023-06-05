Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


05 Haziran 2023 19:04
Güvenlik soruşturması
Üniversiteye atandım şuan güvenlik soruşturmasındayim aynı zamanda astsubayligi kazandim ve oraya gideceğim üniversite icin ne yapmam lazim beni aradıklarında iptal oldu gelmiyorum desem sorun olurmu sonuçta daha iş başı ve sözleşme yapmadim

aylakyengeç
Aday Memur
05 Haziran 2023 19:45

Hangi üniversiteye atanmıştınız ? Hayırlı olsun


Dgncnns
Aday Memur
05 Haziran 2023 19:54
Hakkınızdan feragat ettiğinizi kuruma bildirin ki sizden sonra gelenin soruşturması baslasin hızlıca

Cellat31
Aday Memur
05 Haziran 2023 20:16
Hacettepe üniversitesi büro personeli
aylakyengeç, Dün

Hangi üniversiteye atanmıştınız ? Hayırlı olsun


Cellat31
Aday Memur
05 Haziran 2023 20:18
Tamam yarın arayım sıra yedeklere geçsin
Dgncnns, Dün
Hakkınızdan feragat ettiğinizi kuruma bildirin ki sizden sonra gelenin soruşturması baslasin hızlıca
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kırklareli üniversitesi alımları...Birim değişikliği yapılırGüvenlik soruşturması 2023 Naklen atama kontenjanlarıİzmir YTE personel alimiDeprem TazminatıUnvan Değişikliği Sınavına Girecek Personele Konu Başlıkları VeriliyormuErzincan binali yıldırım üniversitesi büro personeliNaklen atama mahkemeVergi indirimi

Sözlük

Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 8 genelge 1 rahu 1 küçük kusurları çekiştirmek 2 utanç 1 kira müjdesi 2 lgbt 2 Düşün ki baban bunu okuyor 2 metin 1 gelsene dedi bana 1

Son Haberler

Ordu'da sel ve heyelan riskine karşı taşımalı eğitime ara verildiBaşkent'te 2 FETÖ soruşturmasında toplam 30 kişiye gözaltıÇorum'da 13 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıİşte ekonomi yönetiminin ajandası: İlk hedef kiralarDeğişim sırası bürokraside: Yeni kabineye yeni isimler

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi