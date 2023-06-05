Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 19:14
gelly emgrand modeli hakkında bilgi

Arkadaşlar GELLY EMGRAND modeli kullanan varmı bu arabayı tavsiye edermisiniz. Artıları ve eksileri nelerdir


wizyy
Şef
05 Haziran 2023 20:50

uzak uzak


Bybamsı
Aday Memur
05 Haziran 2023 20:54
Uzak durmama neden olan sebepleride yazarsanız sevinirim.
wizyy, Dün

uzak uzak


wizyy
Şef
05 Haziran 2023 20:56

arac stabil degil.


Bybamsı
Aday Memur
05 Haziran 2023 20:57
Çok açıklayıcı oldu teşekkür ederim
wizyy, Dün

arac stabil degil.


wizyy
Şef
05 Haziran 2023 20:59

legen plastigi, ustası nazlı, parcası bol ve ucuz degil, guven vermiyor.


allahvrgamyk
Memur
05 Haziran 2023 21:02

Tutulmuyor bildiğim kadarıyla üretimi durdu parca arasan yansanayi anca bulunur yada internetten bulunursa bulunur oda zor. Ülkemizde Nissan Volvo bile ustası az birşey olsa nereye götüreceksin. Eğer buyuksehirde yaşıyorsan belki daha kolay olur almak dilinden anlayan bir usta çıkar. birde çok temiz bulamazda idare bir alırsan kardeş olur ne ustasını bulursun nede satarsan alıcı. Bu şartlarda alınır

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim Taltifiİdare Mahkemesi İade Kararı22 Bin mi ?Aşırı borçlanma İçişleri bakanımız Sayın Ali YerlikayaEşcinsellik polislikte suç mu ?Silahsız personel bayramda calıstırılır mıTemmuzda ne kadar zam gelecek acabaPOLNET İhraç

Sözlük

utanç 1 idari para cezası 1 tespit 1 ideal insan 1 duygu 2 kira müjdesi 2 Tasavvuf 2 ıspanaklı börek 1 neyse 2 zamane 1

Son Haberler

Ordu'da sel ve heyelan riskine karşı taşımalı eğitime ara verildiBaşkent'te 2 FETÖ soruşturmasında toplam 30 kişiye gözaltıÇorum'da 13 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıİşte ekonomi yönetiminin ajandası: İlk hedef kiralarDeğişim sırası bürokraside: Yeni kabineye yeni isimler

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi