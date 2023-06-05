Yeni bakanımızdan istiyoruz

Peki mazeretsiz olarak atanır atanması affa uğrayanlar onlar için ne yapılacak tamam af olmasın ama hiçbir mazeret olmadan zorunlu hizmetten muaf olanlar ne olacak

Peki mazeretsiz olarak atanır atanması affa uğrayanlar onlar için ne yapılacak tamam af olmasın ama hiçbir mazeret olmadan zorunlu hizmetten muaf olanlar ne olacak