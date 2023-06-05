Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Haziran 2023 19:33
Yeni bakanımızdan istiyoruz
Zorunlu hizmet affı

muallime1990
Aday Memur
05 Haziran 2023 19:37
İnşAllah böyle bir af gelmez. Gelirse haksızlık olur. ZHA karşıyız :)

Gazimehmet20
Aday Memur
05 Haziran 2023 20:11
ya da adalet bu zamana kadar affa uğrayanların da zorunlu hizmete tabi olmasını

hugo.almeida
Müsteşar
05 Haziran 2023 20:19

Çok mantıklı bir istek yeni bakandan. Zaten hassas olduğu bir konu. Hemen yapacaktır.


muallime1990
Aday Memur
05 Haziran 2023 20:24
:)))
hugo.almeida, Dün

Çok mantıklı bir istek yeni bakandan. Zaten hassas olduğu bir konu. Hemen yapacaktır.


skramz
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 21:07

mazereti olmayanlara affa uğrayanlara zh yaptırırmış bi de

hugo.almeida, Dün

Çok mantıklı bir istek yeni bakandan. Zaten hassas olduğu bir konu. Hemen yapacaktır.


Gazimehmet20
Aday Memur
05 Haziran 2023 22:03
Peki mazeretsiz olarak atanır atanması affa uğrayanlar onlar için ne yapılacak tamam af olmasın ama hiçbir mazeret olmadan zorunlu hizmetten muaf olanlar ne olacak

ebuducane
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 22:39
İNŞALLAH
skramz, Dün

mazereti olmayanlara affa uğrayanlara zh yaptırırmış bi de

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