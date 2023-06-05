Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


05 Haziran 2023 19:45
Üniversite personeli
Üniversitelerin personel alımı sonuçları ortalama kaç gün içinde açıklanabilir

Dgncnns
Aday Memur
05 Haziran 2023 19:53
Üniversiteye göre değişiklik gösteriyor kimi 2 haftada açıklarken bazıları 1 ayı buluyor açıklaması
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