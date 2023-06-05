Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


05 Haziran 2023 20:09
Hizmetli maaşı

Selamun aleyküm 2018 atamasıyım evli 2 çocuğum var imam-hatipken geçen ay hizmetli olarak müftülüğe geçtim geçen ay maaşım 14.200 TL'iken bu ay 11.949 TL olarak gözükür 2.250 TL fark oluşmuş bana denilen ise en fazla 1.000 - 1.200 TL fark olması açıkçası bu kadar fark beklemiyordum Önlisans + Diğer Lisans mezunuyum sizce bir hata olmuş olabilir mi ? Benim durumumda olan var mı acaba ?


buluache
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 08:56

yanlışlık olduğunu sanmıyorum YHS sınıfında ek gösterge yok imamken ek göstergen yüksektir YHS de 600 ek göstergen var.

bu da maaşını düşürüyor.

Normal şartlarda zaten 1.500 lira civarında düşüş olur. 750 lira da ek göstergeden gitmiş. 2.250 lira olmuş.

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