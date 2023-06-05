Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Haziran 2023 20:25
Mobbing nedeniyle intihar eden saadet harmancı

Genc yaşta yaşamını yitiren öğretmeni unuttuk, unutmamalıydık. Sonucu ne oldu ?


muallime1990
Aday Memur
05 Haziran 2023 20:27
Mobbing ayrı bir de yıpratıcı bir iş yapıyoruz psikolojik destek şart bize

skramz
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 21:05

çok üzücü bir olay keşke intihar etmek yerine istifa etseymiş veya şikayette bulunsaymış. artık garibanımın psikolojisini nasıl bozdularsa tek çıkış yolu olarak bunu görmüş.


Bir dizi
Aday Memur
06 Haziran 2023 07:34

Söz konusu kişilerin akıbetinin ne olduğu hâlâ bilinmiyor.

skramz, Dün

çok üzücü bir olay keşke intihar etmek yerine istifa etseymiş veya şikayette bulunsaymış. artık garibanımın psikolojisini nasıl bozdularsa tek çıkış yolu olarak bunu görmüş.


castis
Memur
06 Haziran 2023 09:10

Gariban diye acınacak kişi saadet harmanci değil. Mobbing böyle bir şey, araştırmaları incelerseniz insanı en sonunda intihara sürükleyen bir süreç. Yarın bir gün sizin başınıza gelse o kadar kolay olmadığını anlarsınız, siz de aynı şeyi yaşayabilirsiniz. Gariban olan ne biliyor musunuz, çalışanın hakkını daha iyi koruyamayan yönetmelikler. Her şey müdür inisiyatifine bırakılırsa, okulları kendi malı zanneden ezik tipler kendi egolarını tatmin etmek için her şeyi yapar.

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