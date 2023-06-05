DHMİ kontenjanında yds şart mı?

Merhaba, iyi günler

KPSS ve memuriyete yeni araştıran birisiyim. Kimi yerde DHMİ de tüm alımlar için yds şart deniliyor kimi yerde böyle bir zorunluluk olmadığı yazıyor. Bu konuyla ilgili net bir karar veya bakabileceğim bir yer var mı?

Yds yerine e-yds puanı da geçerli mi? Bir de e yds ye senede bir kez girilir gibi yorumlar da okumuştum. Bilgilendirebilir misiniz? Vaktinizi ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim.