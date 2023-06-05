KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Haziran 2023 20:44
DHMİ kontenjanında yds şart mı?

Merhaba, iyi günler

KPSS ve memuriyete yeni araştıran birisiyim. Kimi yerde DHMİ de tüm alımlar için yds şart deniliyor kimi yerde böyle bir zorunluluk olmadığı yazıyor. Bu konuyla ilgili net bir karar veya bakabileceğim bir yer var mı?

Yds yerine e-yds puanı da geçerli mi? Bir de e yds ye senede bir kez girilir gibi yorumlar da okumuştum. Bilgilendirebilir misiniz? Vaktinizi ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim.


Aday Mühendiss
Aday Memur
05 Haziran 2023 20:46

İlave olarak ben mühendislik kontenjanlarıyla ilgileniyorum.


yeşilrussel
Aday Memur
05 Haziran 2023 22:40

Hangi muhendislik


sampaoli1
Aday Memur
05 Haziran 2023 23:16
1-)DHMİ'de ATC yani hava trafik kontrolörü kadrosu hariç yaş şartı yoktur ( AIM, düz memur, mühendis vs.) 2-) ATC yaş şartı 27 yaştan gün almamak (fakat ilana çıkarken eğitimin başlayacağı tarihte bu şartı sağlamak gerektiği söylüyor. Yani resmen ilan yayınlandığında 25 yaşında falan olmanız gerek) 3-) E-Yds de geçerli. Yıl içinde isterseniz tüm sınavlara girin bir sınırlama yok

kpsssonsuz
Aday Memur
05 Haziran 2023 23:36

Yds memurlukta yok aim de var ve mühendisliklerde bazen oluyor bazen olmuyor. Bazı mühendisliklerde hiç olmadı. Ama mühendis alımı da azaldı.

Aday Mühendiss, Dün

İlave olarak ben mühendislik kontenjanlarıyla ilgileniyorum.


Aday Mühendiss
Aday Memur
06 Haziran 2023 08:36

Elektrik Elektronik Mühnedisliği hocam

yeşilrussel, 11 saat önce

Hangi muhendislik


sampaoli1
Aday Memur
06 Haziran 2023 08:46
YDS c şartı var hocam
Aday Mühendiss, 53 dk. önce

Elektrik Elektronik Mühnedisliği hocam

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