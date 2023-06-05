Memur Zammı Hakkında

Ekonomi uzmanı değilim. Bu hükumet 21 yıldır her memura faydalı olmasa da, bazı kurumlara bir çok sınıf ve unvana çeşitli isimlerde ek ödemeler verdi. Çoğunlukla GİHS(vhki, bilgisayar işletmeni, şef, unvansiz memur, vb.) ve YHS ek ödeme alamadı.
Elbette memurlar olarak bizlerde negatif beklenti oluştu,. Ancak; yapılacak olan Temmuz zammı umutları yesertti. Ben bu konuda pozitif düşünüyorum. Öncelikle Temmuza kadar zam hesaba yansısın. 3600 ek gösterge de gelecek. Zaten Ağustos'ta toplu sözleşme var. Tahminimce Ağustos toplu sözleşme görüşmesinde memurlar için çeşitli ek ödemeler gelebilir.
Hükümet yapılan zamların hesabını soracaksa taşerondan geçen büro işçilerinden başlamalı. Yapılan zamlar da ekonomiyi sarsacaksa da vekllinden bakanına, valisine her bireyi etkiler.
Yaşayıp göreceğiz, öncelikle 10500 ile mucize yaratan, yarı aç yarı tok hayatını idame etmeye çalışan memurların durumu düzeltsin. Hayırlısı olsun diyelim.
Ekonomi uzmanı değilim. Bu hükumet 21 yıldır her memura faydalı olmasa da, bazı kurumlara bir çok sınıf ve unvana çeşitli isimlerde ek ödemeler verdi. Çoğunlukla GİHS(vhki, bilgisayar işletmeni, şef, unvansiz memur, vb.) ve YHS ek ödeme alamadı.
Elbette memurlar olarak bizlerde negatif beklenti oluştu,. Ancak; yapılacak olan Temmuz zammı umutları yesertti. Ben bu konuda pozitif düşünüyorum. Öncelikle Temmuza kadar zam hesaba yansısın. 3600 ek gösterge de gelecek. Zaten Ağustos'ta toplu sözleşme var. Tahminimce Ağustos toplu sözleşme görüşmesinde memurlar için çeşitli ek ödemeler gelebilir.
Hükümet yapılan zamların hesabını soracaksa taşerondan geçen büro işçilerinden başlamalı. Yapılan zamlar da ekonomiyi sarsacaksa da vekllinden bakanına, valisine her bireyi etkiler.
Yaşayıp göreceğiz, öncelikle 10500 ile mucize yaratan, yarı aç yarı tok hayatını idame etmeye çalışan memurların durumu düzeltsin. Hayırlısı olsun diyelim.
kendinemüslüman, 11 saat önce
Zam almayalım demek istemedim. Böylesi bir düşünceyi akla getirmek akla ziyandır. Dile getirip milyonlara söylemek ahmaklıktır. Söylemek istediğim temmuzu en iyimser 22bin ile kapattık. Buna göre de zamlar yapıldı. Maaş dengesi gözetildi. Peki temmuz sonrası ne olacak ? Veya 5 yıllık süreç ?
Zaten düşük açıklanan tüik rakamları şimdi doğalgaz bedava diye daha da aşağı çekildi. Bir sonra ki 6 aylık zam bu oranlar üzerinden yapıldığında fakirleşmenin hızı 1 yılda o kadar artacak ki bu gün şikayet ettiğimiz ücretleri mumla arayacağız.
Tabi böyle olmasını hiç mi hiç istemem. Ama yıllardır üzerimizde denenen şeylere bakınca bunu olacağı ihtimali çok kuvvetli. Mehmet Şimşek'in gelişiyle ekonomi ne kadar düzelir bilemem. Büyük umutlar beslemiyorum. Nihayetinde Cumhurbaşkanı ne isterse o olur. Karşı çıkan görevden affını istemek zorunda kalır. Geçmişte ki örnekleri hala daha taze.