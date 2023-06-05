Memur Zammı Hakkında

En düşük memur maaşı şu anda 12.632 lira... Temmuzda 22 bin lira olması halinde yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak. O halde bizim maaşlara ortalama 16 bin dersek ve bunun %74'ünü alırsak, bu da 11.840 lira eder. Yani; 16.000+11.840= 27.840... Bunun altında verilen herhangi bir parayı asla kabul etmiyoruz

En düşük memur maaşı şu anda 12.632 lira... Temmuzda 22 bin lira olması halinde yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak. O halde bizim maaşlara ortalama 16 bin dersek ve bunun %74'ünü alırsak, bu da 11.840 lira eder. Yani; 16.000+11.840= 27.840... Bunun altında verilen herhangi bir parayı asla kabul etmiyoruz