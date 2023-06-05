Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2023 20:48
Memur Zammı Hakkında
En düşük memur maaşı şu anda 12.632 lira... Temmuzda 22 bin lira olması halinde yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak. O halde bizim maaşlara ortalama 16 bin dersek ve bunun %74'ünü alırsak, bu da 11.840 lira eder. Yani; 16.000+11.840= 27.840... Bunun altında verilen herhangi bir parayı asla kabul etmiyoruz

royznow
Aday Memur
05 Haziran 2023 21:01
Etme nolucak :)

Saglikci0707
Aday Memur
05 Haziran 2023 21:12
Sen önce yazmayı öğren koçum:)
royznow, Dün
Etme nolucak :)

asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 21:13

Akşam kahvesi içerken de yeni bir başlık açmayı unutma.


Saglikci0707
Aday Memur
05 Haziran 2023 21:14
Kahve sevmem
asillord, Dün

Akşam kahvesi içerken de yeni bir başlık açmayı unutma.


asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 21:20

Sen şimdi 16 alıyorsan kafanı hiç yorma.

11.800 en düşük memur maaşı. 15'e 3200 yapar. +%45

Seninki ise 16.000+3200+%45

Aşağı yukarı böyle olacak.

Başka sorun olacak ise; yeni başlık açmadan buradan sorabilirsin.

Saglikci0707, Dün
Kahve sevmem

Saglikci0707
Aday Memur
05 Haziran 2023 21:22
Nereye yazacağımı sana mı soracam çok bilmiş
asillord, Dün

Sen şimdi 16 alıyorsan kafanı hiç yorma.

11.800 en düşük memur maaşı. 15'e 3200 yapar. +%45

Seninki ise 16.000+3200+%45

Aşağı yukarı böyle olacak.

Başka sorun olacak ise; yeni başlık açmadan buradan sorabilirsin.


asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 21:24

Tabiki biliyoruz çömez. :))

Saglikci0707, Dün
Nereye yazacağımı sana mı soracam çok bilmiş

asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 21:26

Çömez

"soracam" yazılmaz. "Soracağım" şeklinde yazılır.

Sen önce yazmayı öğren. :))

Saglikci0707, Dün
Nereye yazacağımı sana mı soracam çok bilmiş

Devir Kötü
Memur
05 Haziran 2023 21:27

En düşük memur maaşı hükümet nezdinde bile 11500 civarında. El insaf


asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 21:30

Aslinda yeni atanan 4/B 10.500 TL civarı.

Bundan yol ve yemek çıkınca asgari ücretin altına düşüyor.

Devir Kötü, Dün

En düşük memur maaşı hükümet nezdinde bile 11500 civarında. El insaf


kendinemüslüman
Aday Memur
05 Haziran 2023 21:34

Temmuzda vereceğini önümüzde ki 5 yılda kopara kopara alacak. Hazır olun.


asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 21:43

Yani zam almayalım mi? Zam yapmasınlar mi? Ne ifade etmeye çalıştın arkadaşım.

kendinemüslüman, 12 saat önce

Temmuzda vereceğini önümüzde ki 5 yılda kopara kopara alacak. Hazır olun.


kendinemüslüman
Aday Memur
05 Haziran 2023 22:19

Zam almayalım demek istemedim. Böylesi bir düşünceyi akla getirmek akla ziyandır. Dile getirip milyonlara söylemek ahmaklıktır. Söylemek istediğim temmuzu en iyimser 22bin ile kapattık. Buna göre de zamlar yapıldı. Maaş dengesi gözetildi. Peki temmuz sonrası ne olacak ? Veya 5 yıllık süreç ?

Zaten düşük açıklanan tüik rakamları şimdi doğalgaz bedava diye daha da aşağı çekildi. Bir sonra ki 6 aylık zam bu oranlar üzerinden yapıldığında fakirleşmenin hızı 1 yılda o kadar artacak ki bu gün şikayet ettiğimiz ücretleri mumla arayacağız.

Tabi böyle olmasını hiç mi hiç istemem. Ama yıllardır üzerimizde denenen şeylere bakınca bunu olacağı ihtimali çok kuvvetli. Mehmet Şimşek'in gelişiyle ekonomi ne kadar düzelir bilemem. Büyük umutlar beslemiyorum. Nihayetinde Cumhurbaşkanı ne isterse o olur. Karşı çıkan görevden affını istemek zorunda kalır. Geçmişte ki örnekleri hala daha taze.

asillord, 12 saat önce

Yani zam almayalım mi? Zam yapmasınlar mi? Ne ifade etmeye çalıştın arkadaşım.


Ayınonbeşi06
Aday Memur
05 Haziran 2023 22:38
Yüksek bir rakam gibi geliyor olabilir.Fakat yoksulluk sınırının yine altında 27 bin TL soyliyeyim dedim

asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 22:39

Ekonomi uzmanı değilim. Bu hükumet 21 yıldır her memura faydalı olmasa da, bazı kurumlara bir çok sınıf ve unvana çeşitli isimlerde ek ödemeler verdi. Çoğunlukla GİHS(vhki, bilgisayar işletmeni, şef, unvansiz memur, vb.) ve YHS ek ödeme alamadı.

Elbette memurlar olarak bizlerde negatif beklenti oluştu,. Ancak; yapılacak olan Temmuz zammı umutları yesertti. Ben bu konuda pozitif düşünüyorum. Öncelikle Temmuza kadar zam hesaba yansısın. 3600 ek gösterge de gelecek. Zaten Ağustos'ta toplu sözleşme var. Tahminimce Ağustos toplu sözleşme görüşmesinde memurlar için çeşitli ek ödemeler gelebilir.

Hükümet yapılan zamların hesabını soracaksa taşerondan geçen büro işçilerinden başlamalı. Yapılan zamlar da ekonomiyi sarsacaksa da vekllinden bakanına, valisine her bireyi etkiler.

Yaşayıp göreceğiz, öncelikle 10500 ile mucize yaratan, yarı aç yarı tok hayatını idame etmeye çalışan memurların durumu düzeltsin. Hayırlısı olsun diyelim.

kendinemüslüman, 11 saat önce

Zam almayalım demek istemedim. Böylesi bir düşünceyi akla getirmek akla ziyandır. Dile getirip milyonlara söylemek ahmaklıktır. Söylemek istediğim temmuzu en iyimser 22bin ile kapattık. Buna göre de zamlar yapıldı. Maaş dengesi gözetildi. Peki temmuz sonrası ne olacak ? Veya 5 yıllık süreç ?

Zaten düşük açıklanan tüik rakamları şimdi doğalgaz bedava diye daha da aşağı çekildi. Bir sonra ki 6 aylık zam bu oranlar üzerinden yapıldığında fakirleşmenin hızı 1 yılda o kadar artacak ki bu gün şikayet ettiğimiz ücretleri mumla arayacağız.

Tabi böyle olmasını hiç mi hiç istemem. Ama yıllardır üzerimizde denenen şeylere bakınca bunu olacağı ihtimali çok kuvvetli. Mehmet Şimşek'in gelişiyle ekonomi ne kadar düzelir bilemem. Büyük umutlar beslemiyorum. Nihayetinde Cumhurbaşkanı ne isterse o olur. Karşı çıkan görevden affını istemek zorunda kalır. Geçmişte ki örnekleri hala daha taze.


asillord
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 22:40

Evet çok değil. Ağustos toplu sözleşme önemli ve yerel seçimler geliyor. Memurlarin çoğunluğu büyük şehirlerde. Hükumet bunu göz ardı etmeyecektir.

Ayınonbeşi06, 11 saat önce
Yüksek bir rakam gibi geliyor olabilir.Fakat yoksulluk sınırının yine altında 27 bin TL soyliyeyim dedim

wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 23:07

cehalet almış yürümüş en üst meme maaşı 10.500 lira bunun üzerinden zam yaparlarsa eğer 4.500 lira e


kendinemüslüman
Aday Memur
05 Haziran 2023 23:38

İnşallah dediğiniz gibi olur. Negatif söylemlerle insanları demoralize etmekten bende rahatsızlık duyuyorum. Ama biraz rasyonel , biraz da realist olunca bu çıkarımları yapmaktan alı koyamıyorum kendimi.

Herkesin hakkında hayırlısı olsun. İnşallah ben ve benim gibi düşünenler yanılır ve halkın refahı kat be kat artar. Bunu sağlayan kim olursa olsun Allah razı olsun demek gerekli. Halkın refahında partizanlığa lüzum yok. 5 yıl içerisinde partizanlık mı , halk mı kazanacak göreceğiz.

asillord, 11 saat önce

Ekonomi uzmanı değilim. Bu hükumet 21 yıldır her memura faydalı olmasa da, bazı kurumlara bir çok sınıf ve unvana çeşitli isimlerde ek ödemeler verdi. Çoğunlukla GİHS(vhki, bilgisayar işletmeni, şef, unvansiz memur, vb.) ve YHS ek ödeme alamadı.

Elbette memurlar olarak bizlerde negatif beklenti oluştu,. Ancak; yapılacak olan Temmuz zammı umutları yesertti. Ben bu konuda pozitif düşünüyorum. Öncelikle Temmuza kadar zam hesaba yansısın. 3600 ek gösterge de gelecek. Zaten Ağustos'ta toplu sözleşme var. Tahminimce Ağustos toplu sözleşme görüşmesinde memurlar için çeşitli ek ödemeler gelebilir.

Hükümet yapılan zamların hesabını soracaksa taşerondan geçen büro işçilerinden başlamalı. Yapılan zamlar da ekonomiyi sarsacaksa da vekllinden bakanına, valisine her bireyi etkiler.

Yaşayıp göreceğiz, öncelikle 10500 ile mucize yaratan, yarı aç yarı tok hayatını idame etmeye çalışan memurların durumu düzeltsin. Hayırlısı olsun diyelim.


asillord
Daire Başkanı
06 Haziran 2023 00:24

Aynı fikirdeyim. Seçim bitti 3-5 yıl artık yönetecek kişi belli. Bakanlık kabinesi de fena değil. En azından işçi dostu, memur düşmanı adam gitti. Umarım, Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur.

kendinemüslüman, 10 saat önce

İnşallah dediğiniz gibi olur. Negatif söylemlerle insanları demoralize etmekten bende rahatsızlık duyuyorum. Ama biraz rasyonel , biraz da realist olunca bu çıkarımları yapmaktan alı koyamıyorum kendimi.

Herkesin hakkında hayırlısı olsun. İnşallah ben ve benim gibi düşünenler yanılır ve halkın refahı kat be kat artar. Bunu sağlayan kim olursa olsun Allah razı olsun demek gerekli. Halkın refahında partizanlığa lüzum yok. 5 yıl içerisinde partizanlık mı , halk mı kazanacak göreceğiz.

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