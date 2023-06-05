Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Haziran 2023 20:57
uzmanlık başvurusunda okul müdürünün onay

uzmanlık başvurusunda okul müdürünün ıkı onay kısmı var: eğiitim başvuru onay kısmı ve mesleki gelişim çalışma onay durumu kısmını her ıkısını de şu anda mı onaylıyor okul muduru


Cebecilerden
Aday Memur
05 Haziran 2023 23:29

Merhaba . ilk önce müdürünüzün onaylaması gerekiyor. Bende onay bekliyorum ancak müdürüm onay sisteminin henüz kendilerine açılmadığını ifade etti. Acaba benim gibi durumu aynı olan başka adaylar var mıdır? Ben de bu sorunun cevabını merak ediyorum.


melcea
Daire Başkanı
05 Haziran 2023 23:34

Onaylandi bizim okulda Cuma gunu.


Cebecilerden
Aday Memur
06 Haziran 2023 00:01

Entrasan durum. Bizde neden böyle bir durum var. Anlamak mümkün değil.


zngnmzngnm
Aday Memur
06 Haziran 2023 07:49

her iki kısımı da onayladı sızın mudur

melcea, 10 saat önce

Onaylandi bizim okulda Cuma gunu.


judge044
Aday Memur
06 Haziran 2023 08:42
Bizim md.yrd. aynı şeyi söyledi. En son onaylayacakmis.
Cebecilerden, 10 saat önce

Merhaba . ilk önce müdürünüzün onaylaması gerekiyor. Bende onay bekliyorum ancak müdürüm onay sisteminin henüz kendilerine açılmadığını ifade etti. Acaba benim gibi durumu aynı olan başka adaylar var mıdır? Ben de bu sorunun cevabını merak ediyorum.

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