Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Haziran 2023 20:58
HAC Sağlık Personeli Görevlileri

Bu yıl göreve gidecek arkadaşlarla iletişim kurmak ve 2024 sınavına hazırlık yapmak için +90 546 552 80 55 numaralı telefona yazabilirsiniz.

Çok Yazılan Konular

Özel sektör eş durumu Çkys Eş tayini cevapEş durumu tayiniiiZimmet kaydı yerine çalışma yeri gözüküyor ise zimmete düştüm anlamına mi geliyor?Eş durumu taini süreci hakkındaDepremzede üniversite sağlık çalışanıRefakatçi izniSincan eğitim Araştırma hastanesi hakkındaAsdepten Sağlık Bakanlığına Geçiş(Sosyal Hizmet)

Sözlük

amme alacağı 1 neyse 2 küçük kusurları çekiştirmek 2 MÜSTEMLEKE 1 İyi bir insan nasil olmalı 3 Panik Bozukluğu 1 tansiyonu yükselten sebepler 3 rahu 1 ateş böceği 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 8

Son Haberler

Ordu'da sel ve heyelan riskine karşı taşımalı eğitime ara verildiBaşkent'te 2 FETÖ soruşturmasında toplam 30 kişiye gözaltıÇorum'da 13 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıİşte ekonomi yönetiminin ajandası: İlk hedef kiralarDeğişim sırası bürokraside: Yeni kabineye yeni isimler

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi