Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 21:04
İntibak sürecinde istifa durumu

Arkadaşlar pomemden intibak sürecinde istifa ettim ilişiğim kesildi bu nedenle yeni dönem pomeme başvuru yaptım başvurum onaylanmış acaba kazanabilirmiyim daha önce intibakta bırakıp tekrar kazanan var mı aramızda yardımcı olursanız sevinirim.


memuraday-y
Şef
05 Haziran 2023 22:42

İlkinde neden bırakmıştınız hocam


Çakır süleyman
Aday Memur
05 Haziran 2023 23:46

Psikolojik olarak zor bi dönemden geçtiğim sırada gitmiştim yerime daha sağlıklı biri gelmesi için intibak döneminde bıraktım zor günler yaşıyorum inşallah tekrar girmek nasip olur

memuraday-y, 11 saat önce

İlkinde neden bırakmıştınız hocam


selamlarmerhaba
Aday Memur
06 Haziran 2023 07:48
Git bir fabrikaya gir. Ya da silahlı güvenlik sertifikası al .
Çakır süleyman, 10 saat önce

Psikolojik olarak zor bi dönemden geçtiğim sırada gitmiştim yerime daha sağlıklı biri gelmesi için intibak döneminde bıraktım zor günler yaşıyorum inşallah tekrar girmek nasip olur

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