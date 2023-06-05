Polisler ve Bekçiler'in deprem bölgesi görevlendirmesi

Hayırdır kardeş senin gittiğin yerde tek polis sen misin sürekli seni gönderiyorlar ne günah işledin de ? Hastan da varmış niye 3. Ye gidiyorsun hayırdır ?

Hayırdır kardeş senin gittiğin yerde tek polis sen misin sürekli seni gönderiyorlar ne günah işledin de ? Hastan da varmış niye 3. Ye gidiyorsun hayırdır ?