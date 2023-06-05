Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 21:17
Polisler ve Bekçiler'in deprem bölgesi görevlendirmesi

Polis ve Bekçiler'in deprem bölgesine gitmesi zorunlu mu? Zorunlu olması yasal mı? 4 aydır sürekli git gel yapan Polis ve Bekçiler sıkıntı çekiyorlar, kimisinin hastası var kimisinin bakmak zorunda olduğu ailesi var, ancak amirler mazeret kabul etmeksizin göndermeye devam ediyorlar. Bu konu hakkında ne yapılabilir?


hakkan1
Aday Memur
05 Haziran 2023 21:28
Ya sıra bana geldi diye söylesene niye eveleyip geveleyip duruyorsun

fipex
Aday Memur
05 Haziran 2023 21:46

İleri zekalı arkadaşim sen kaç defa gittinde burada ötüyorsun, belki daha polis olamadın, lafı eveleyip geveleyecegine ben bir baltaya sap olamadım burada millete satasiyorum desene.

hakkan1, Dün
Ya sıra bana geldi diye söylesene niye eveleyip geveleyip duruyorsun

hakkan1
Aday Memur
05 Haziran 2023 21:48
24 Şubat 14 Mart gittim şimdi 13 haziranda 2. Ye gidicem bu kadar korkma abicim kurnazlık ta bir yere kadar mesleği bitiremezsin.
fipex, 12 saat önce

İleri zekalı arkadaşim sen kaç defa gittinde burada ötüyorsun, belki daha polis olamadın, lafı eveleyip geveleyecegine ben bir baltaya sap olamadım burada millete satasiyorum desene.


fipex
Aday Memur
05 Haziran 2023 22:09

Ben 3. Ye gideceğim kardeş artık boş yapma, konuyla alakasız konuşup durma. Soru açık hastası olan var , senin yoksa Allah'a şüktet burada belanı arama.

hakkan1, 12 saat önce
24 Şubat 14 Mart gittim şimdi 13 haziranda 2. Ye gidicem bu kadar korkma abicim kurnazlık ta bir yere kadar mesleği bitiremezsin.

hakkan1
Aday Memur
05 Haziran 2023 22:11
Hayırdır kardeş senin gittiğin yerde tek polis sen misin sürekli seni gönderiyorlar ne günah işledin de ? Hastan da varmış niye 3. Ye gidiyorsun hayırdır ?
fipex, 11 saat önce

Ben 3. Ye gideceğim kardeş artık boş yapma, konuyla alakasız konuşup durma. Soru açık hastası olan var , senin yoksa Allah'a şüktet burada belanı arama.


neşter61
Şube Müdürü
05 Haziran 2023 22:12

Polisin orada yük olmaktan başka bir işe yaradığı yok. Hemen bu işe son verilmeli.


allahvrgamyk
Memur
05 Haziran 2023 22:19

Adam derdini anlatmış soru sormuş dingilin biri çıkmış köstek oluyor. Teşkilatın özeti bu. Ne derdimiz biter ne anlayan çıkar ne görevlendirme biter nede bir gıdım ileri gideriz.


hakkan1
Aday Memur
05 Haziran 2023 22:23
Senin gibi işten kaçan yavşaklar yüzünden 12-24 çalışıyoruz. Ne bekliyorsun tayinler açıklanacak personel gidecek öyle bitecek geçici görev.
allahvrgamyk, 11 saat önce

Adam derdini anlatmış soru sormuş dingilin biri çıkmış köstek oluyor. Teşkilatın özeti bu. Ne derdimiz biter ne anlayan çıkar ne görevlendirme biter nede bir gıdım ileri gideriz.


Mstermnnn
Aday Memur
05 Haziran 2023 23:17

Bir an önce bitmesi lazım


fipex
Aday Memur
06 Haziran 2023 02:23

Evet bitmesi lazım ama herkes tahmini konuşuyor belki yıl sonuna kadar sürecek, bir kaç kişinin keyfini bekliyoruz ki karar versin. Ohal bitmiş, enkazlar kaldırılmış ama güvenlik gücünün ailesi yok gibi aylarca git gel yapsın...

Mstermnnn, 10 saat önce

Bir an önce bitmesi lazım


TcKartalı
Aday Memur
06 Haziran 2023 05:08
Allahvrgamyk kardeşim bu şahıs sana küfür etmiş bu arkadaş hakkında şikayetçi olursan ellerin dert görmesin. Nasıl olur da meslektaş meslektaşına küfür eder.
hakkan1, 11 saat önce
Senin gibi işten kaçan yavşaklar yüzünden 12-24 çalışıyoruz. Ne bekliyorsun tayinler açıklanacak personel gidecek öyle bitecek geçici görev.

hakkan1
Aday Memur
06 Haziran 2023 07:31
Olmazsa olmazımız gazcımız da gelmiş
TcKartalı, 4 saat önce
Allahvrgamyk kardeşim bu şahıs sana küfür etmiş bu arkadaş hakkında şikayetçi olursan ellerin dert görmesin. Nasıl olur da meslektaş meslektaşına küfür eder.

Sadeceinsan65
Memur
06 Haziran 2023 08:16
Sadece polis bekcıde bu durum yok kardeşim cogu kurumda bu gorevlendırme devam ediyor bitecek sanmayın ne olur 1 ay olmaz Baska sehır devam ediyor sonra bu degısımler devam edecek mecburen atamalar belli olur bayramdan sonra ılısık keserler temmuz sonuna dogru belki sayı azaltılır ama gorevlendırme devam eder. Oradaki insanlar ne yapsın yani oyle dusun eskisi gibi degil ki hayat onceden bir yerden bir yere gitmek sıkıntı idi araba konusu sıkıntı idi yanı goreve giden personelin ailesinin saglıgına bı3sey oldu mu zaten subenızı aramanız yeterli olur can sıparane yardımcı olurlar. Ben esimin dogumuna bir hafta kala cumhurbaskanlıgı secımıne gittim ve subeden bir araba bir bayan sureklı hazır bekliyor gorevlendırılıyorlardı bir kere gidip halini hatrını soruyorlardı allahdan doguma yetistım yanı ama emin ol boyle durumlarda subelsrınız yardımcı olur yani gozun arkada kalacak bir durum yok
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