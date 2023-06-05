Polisler ve Bekçiler'in deprem bölgesi görevlendirmesi

Sadece polis bekcıde bu durum yok kardeşim cogu kurumda bu gorevlendırme devam ediyor bitecek sanmayın ne olur 1 ay olmaz Baska sehır devam ediyor sonra bu degısımler devam edecek mecburen atamalar belli olur bayramdan sonra ılısık keserler temmuz sonuna dogru belki sayı azaltılır ama gorevlendırme devam eder. Oradaki insanlar ne yapsın yani oyle dusun eskisi gibi degil ki hayat onceden bir yerden bir yere gitmek sıkıntı idi araba konusu sıkıntı idi yanı goreve giden personelin ailesinin saglıgına bı3sey oldu mu zaten subenızı aramanız yeterli olur can sıparane yardımcı olurlar. Ben esimin dogumuna bir hafta kala cumhurbaskanlıgı secımıne gittim ve subeden bir araba bir bayan sureklı hazır bekliyor gorevlendırılıyorlardı bir kere gidip halini hatrını soruyorlardı allahdan doguma yetistım yanı ama emin ol boyle durumlarda subelsrınız yardımcı olur yani gozun arkada kalacak bir durum yok
Sadece polis bekcıde bu durum yok kardeşim cogu kurumda bu gorevlendırme devam ediyor bitecek sanmayın ne olur 1 ay olmaz Baska sehır devam ediyor sonra bu degısımler devam edecek mecburen atamalar belli olur bayramdan sonra ılısık keserler temmuz sonuna dogru belki sayı azaltılır ama gorevlendırme devam eder. Oradaki insanlar ne yapsın yani oyle dusun eskisi gibi degil ki hayat onceden bir yerden bir yere gitmek sıkıntı idi araba konusu sıkıntı idi yanı goreve giden personelin ailesinin saglıgına bı3sey oldu mu zaten subenızı aramanız yeterli olur can sıparane yardımcı olurlar. Ben esimin dogumuna bir hafta kala cumhurbaskanlıgı secımıne gittim ve subeden bir araba bir bayan sureklı hazır bekliyor gorevlendırılıyorlardı bir kere gidip halini hatrını soruyorlardı allahdan doguma yetistım yanı ama emin ol boyle durumlarda subelsrınız yardımcı olur yani gozun arkada kalacak bir durum yok