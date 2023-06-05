Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Haziran 2023 21:26
Refakatçi izni

Arkadaşlar merhaba bu sene maraşa atandım annem kanser tedavisi görüyo refakatçi izni için çalıştığım hastaneyle görüştüm izin kağıdında ismimin geçmesi gerektiğini ve annemin hastanede yatıyor olması gerektiğini söylediler. Annemin doktoruyla görüştüğümde durum bildirir raporu ile izin alabileceğimi söyledi ve ismimin geçmesine gerek olmadığını söyledi ayrıca isim belirtmeyide kabul etmedi ne yapabilirim


sulekelem
Aday Memur
05 Haziran 2023 21:30

Annenize acil şifalar dilerim..


sulekelem
Aday Memur
05 Haziran 2023 21:32

Bende bebeğim için yeni aldım. Durum bildirirde. Sizin ve annenizin ismi olması gerekiyor. Refakatçi sizin isminiz olmalı yani.

sulekelem, Dün

Annenize acil şifalar dilerim..


Yaseminzhni
Aday Memur
05 Haziran 2023 22:47

Sağolun

sulekelem, Dün

Annenize acil şifalar dilerim..


Yaseminzhni
Aday Memur
05 Haziran 2023 22:48

Doktor isim yazmayı kabul etmiyo anlamıyorum böyle bir hakkım varken neden zorluk çıkartıyorlar

sulekelem, 12 saat önce

Bende bebeğim için yeni aldım. Durum bildirirde. Sizin ve annenizin ismi olması gerekiyor. Refakatçi sizin isminiz olmalı yani.


gonul_kara
Memur
05 Haziran 2023 23:52
Raporda çok net olarak geçmesi gereken ifadeler var.mevzuat da okursanız bu şekilde yazıyor.idare de haklı olarak cksy ye izleyebilmek için bu ifadeleri istiyor
Yaseminzhni, 11 saat önce

Doktor isim yazmayı kabul etmiyo anlamıyorum böyle bir hakkım varken neden zorluk çıkartıyorlar

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