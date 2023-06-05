Refakatçi izni

Raporda çok net olarak geçmesi gereken ifadeler var.mevzuat da okursanız bu şekilde yazıyor.idare de haklı olarak cksy ye izleyebilmek için bu ifadeleri istiyor

Raporda çok net olarak geçmesi gereken ifadeler var.mevzuat da okursanız bu şekilde yazıyor.idare de haklı olarak cksy ye izleyebilmek için bu ifadeleri istiyor