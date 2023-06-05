Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Haziran 2023 21:27
Uzman öğretmenlik ve kadro

Özel okullarda çalışan ve uzman öğretmenliği hak eden binlerce öğretmen ünvanını aldılar ama haklarını hala alamadılar. Kadro istiyoruz.


Entellektüelizm
Şef
05 Haziran 2023 21:37
Özel okulda kadrolu mu çalışmak istiyorsunuz?

muallime1990
Aday Memur
05 Haziran 2023 21:44
Kadro istemekle olmaz ki ama. Kadronun şartları bellidir hocam

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
06 Haziran 2023 07:03
https://ais.osym.gov.tr/

Yondaimeminato
Şef
06 Haziran 2023 07:50

Bitmiyor ki bunlar . Bitmeyecekler. Bunun bir yan versiyonu ücretliden kadro isteyenler.

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