Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Haziran 2023 21:29
Bölüm değişikliği??

Yaşlı bakımdan yeni atandım aynı zaman ftr önlisans mezunuyum. 2024kpssde yine sağlık bakanlığına ftr tercih yapabilir miyim? Istıfa etmeye gerek var mı? 1 sene bekleme süresi var mı??

Çok Yazılan Konular

Özel sektör eş durumu Çkys Eş tayini cevapEş durumu tayiniiiZimmet kaydı yerine çalışma yeri gözüküyor ise zimmete düştüm anlamına mi geliyor?Eş durumu taini süreci hakkındaDepremzede üniversite sağlık çalışanıRefakatçi izniSincan eğitim Araştırma hastanesi hakkındaAsdepten Sağlık Bakanlığına Geçiş(Sosyal Hizmet)

Sözlük

fiili yol 1 fonksiyon gaspı 1 neyse 2 kafasız tavuk canavarı 1 ıspanaklı börek 1 Majezik/Arveles/Parol 1 seçsis 1 Panik Bozukluğu 1 dünya çevre günü 1 Karl Brandt 1

Son Haberler

Ordu'da sel ve heyelan riskine karşı taşımalı eğitime ara verildiBaşkent'te 2 FETÖ soruşturmasında toplam 30 kişiye gözaltıÇorum'da 13 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıİşte ekonomi yönetiminin ajandası: İlk hedef kiralarDeğişim sırası bürokraside: Yeni kabineye yeni isimler

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi