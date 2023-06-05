Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Haziran 2023 21:52
seçim ücreti

memur üyenin alacağı seçim ücreti ne kadar olacakki


AUÇA
Aday Memur
05 Haziran 2023 22:18

Sanki bütün medya anlaşmış bihaberler.....

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