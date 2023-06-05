Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Haziran 2023 22:02
LGS Teslim Tutanağını Yanlış Doldurma

Arkadaşlar LGS'de ilk defa bina komisyon üyesi olarak görev aldım. Sınav evraklarının salon başkanlarına imza karşılığında teslim edildiği teslim tutanağı üzerinde bir salonun paket numarasını yanlış yazmışız(paket numarası yerine salon numarası yazılmış). Kendi tuttuğumuz ayrı tutanak üzerinde fark ettik fakat onu fark edince kutuyu kapatmıştık. Düzeltme şansımız olmadı yani. Öğrencilerin optiklerinde, geri dönüş zarflarında herhangi bir eksik ya da yanlış yok. Bu durum hakkında bir tutanak da tutmadık. Herhangi bir sıkıntı yaşanır mı?


fadime82
Memur
05 Haziran 2023 22:15
Hic birsey olmaz hocam merak etme. Bu tür merkezi sınavlarda önemli olan salon yoklama listesi ve öğrenci optik formları. Onlarda bir sorun yoksa gerisi angarya işler

bildikbilmedik
Aday Memur
05 Haziran 2023 22:17

Teşekkür ederim. Komisyon görevini ilk defa alınca tedirgin oldum biraz. İçim rahatladı cevabınızla.


fadime82
Memur
05 Haziran 2023 22:23
Öğretmenliğimin ilk yıllarında optik formlara hem başkan hem ben imza atmayı unuttuk yine bisey olmadı :) tecrübeli yıllarda komisyon uyeligi de yaptim. O tutanaklar optik form gibi okunan tek tek incelenen evraklar değil.
fadime82, 11 saat önce
Hic birsey olmaz hocam merak etme. Bu tür merkezi sınavlarda önemli olan salon yoklama listesi ve öğrenci optik formları. Onlarda bir sorun yoksa gerisi angarya işler
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