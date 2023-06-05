LGS Teslim Tutanağını Yanlış Doldurma

Hic birsey olmaz hocam merak etme. Bu tür merkezi sınavlarda önemli olan salon yoklama listesi ve öğrenci optik formları. Onlarda bir sorun yoksa gerisi angarya işler

Hic birsey olmaz hocam merak etme. Bu tür merkezi sınavlarda önemli olan salon yoklama listesi ve öğrenci optik formları. Onlarda bir sorun yoksa gerisi angarya işler