Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Haziran 2023 22:18
Bordrolar görünmüyor

İşe başlayalı iki ay oldu iki aydır bordrom görünmüyor 657 ye tabi aday memurum orman bakanlığında aday memur olduğum için mi acaba yoksa başka bir durum mu var?


Atanacakmuhendis
Aday Memur
06 Haziran 2023 08:05
Görünmesi gerekir bende aynı durumdayım görünüyor bende 2023 Mart Nisan diye baktınız mı
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