Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


05 Haziran 2023 23:11
Kredi puanı düşük olanlar

Arkadaşlar bankaların kredi kısıtlaması kalktı mı


Poliss155
Memur
05 Haziran 2023 23:33
Hayır devam ediyor hatta daha da kötü olacak. İlerleyen ggunlerde diye düşünüyorum
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim Taltifiİdare Mahkemesi İade Kararı22 Bin mi ?Aşırı borçlanma İçişleri bakanımız Sayın Ali YerlikayaEşcinsellik polislikte suç mu ?Silahsız personel bayramda calıstırılır mıTemmuzda ne kadar zam gelecek acabaPOLNET İhraç

Sözlük

Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 8 genelge 1 rahu 1 küçük kusurları çekiştirmek 2 utanç 1 kira müjdesi 2 lgbt 2 Düşün ki baban bunu okuyor 2 metin 1 gelsene dedi bana 1

Son Haberler

Ordu'da sel ve heyelan riskine karşı taşımalı eğitime ara verildiBaşkent'te 2 FETÖ soruşturmasında toplam 30 kişiye gözaltıÇorum'da 13 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıİşte ekonomi yönetiminin ajandası: İlk hedef kiralarDeğişim sırası bürokraside: Yeni kabineye yeni isimler

Editörün Seçimi

Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi