Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Haziran 2023 23:41
Üniversite hastaneleri alım

Merhaba arkadaşlar, universite hastaneleri genellikle hangi aylarda alım yapar. Belli bir dönemi var mıdır acaba? Mesela yaz mevsiminde alım artar mı bunu sormak istiyorum. Cevaplarsanız çok mutlu olurum...

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