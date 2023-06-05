Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Haziran 2023 23:47
Dershane Uzman Öğretmenlik

Merhaba. Son 5 yıldır yaptığım kurum müdürlüğünde geçen süreler mebbiste görünmesine rağmen uzman öğretmenlik gün hesaplamasına dahil edilmemiş. Bu süre kadar eksik günüm çıkmakta. Bu konuda bilgisi olan var mıdır.

Not: Formasyonum vardır.

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