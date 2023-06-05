KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


05 Haziran 2023 23:49
Polislik alımlarında torpil olayı ne kadar doğru?
Ne zaman parkura çağrıldığımı ve asıl korkumun mülakat olduğunu söylesem çevremden bazıları durdurup sorduğum polisler bile mülakat falan hikaye diyerek gülüyorlar. Torpilsiz kazanmak imkansız gibi bir şey mi yani? Hevesim umutlarım kırılıyor parkura gideceğim ama umutsuzum herkes böyle söylediği için.

Baypar
Şef
06 Haziran 2023 08:32

parkurda torpil yapamıyorlar çünkü kamera var.Sözlü mülakat olayına gelirsek sözlü mülakatta referans önemli oluyor çünkü bir üst düzey emniyet personeli sana kefil oluyor.Polislikte kitap ve bilgi eğitiminden ziyade fiziksel güç ve kendini ifade etme yeteneği söz konusu oluyor ve bunları ön sağlık ve parkurda performansınla gösteriyorsun zaten.Sözlü mülakattaki komisyonda zaten senin kendini ifade yeteneğini diksiyonunu ve ses tonunu inceliyor.Torpil olayı varsa bile herkes torpille atanmıyor.Mesela yüzde 80 lik kısım kendi imkanlarıyla bir yerlere geliyor.Torpille kazanmak sadece kazanamayan başarısız olanların attığı bir şey.Bence torpil eskide kaldı


ekpss3347
Aday Memur
06 Haziran 2023 09:14
Şuna "referans" diyip normal bir şey gibi söylemeyin. TORPİL onun adı, olmadan girebilme ihtimali piyangodan para kazanma ihtimali kadardır.

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Aday Memur
06 Haziran 2023 09:19
Peki bu referans denilen kişiler kim oluyor? Yani siyasetçi mi iş adamı mı emniyetten biri mi kim yani? Yoksa babamın referansı ile giremem herhalde. Kimden ne referans isteyeceğiz?
Baypar, 59 dk. önce

parkurda torpil yapamıyorlar çünkü kamera var.Sözlü mülakat olayına gelirsek sözlü mülakatta referans önemli oluyor çünkü bir üst düzey emniyet personeli sana kefil oluyor.Polislikte kitap ve bilgi eğitiminden ziyade fiziksel güç ve kendini ifade etme yeteneği söz konusu oluyor ve bunları ön sağlık ve parkurda performansınla gösteriyorsun zaten.Sözlü mülakattaki komisyonda zaten senin kendini ifade yeteneğini diksiyonunu ve ses tonunu inceliyor.Torpil olayı varsa bile herkes torpille atanmıyor.Mesela yüzde 80 lik kısım kendi imkanlarıyla bir yerlere geliyor.Torpille kazanmak sadece kazanamayan başarısız olanların attığı bir şey.Bence torpil eskide kaldı

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