Polislik alımlarında torpil olayı ne kadar doğru?

Ne zaman parkura çağrıldığımı ve asıl korkumun mülakat olduğunu söylesem çevremden bazıları durdurup sorduğum polisler bile mülakat falan hikaye diyerek gülüyorlar. Torpilsiz kazanmak imkansız gibi bir şey mi yani? Hevesim umutlarım kırılıyor parkura gideceğim ama umutsuzum herkes böyle söylediği için.

Ne zaman parkura çağrıldığımı ve asıl korkumun mülakat olduğunu söylesem çevremden bazıları durdurup sorduğum polisler bile mülakat falan hikaye diyerek gülüyorlar. Torpilsiz kazanmak imkansız gibi bir şey mi yani? Hevesim umutlarım kırılıyor parkura gideceğim ama umutsuzum herkes böyle söylediği için.