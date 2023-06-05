Kurum Değişikliği-Muvafakat

Merhaba arkadaşlar, 5 yıllık ikm yim, öğrenim ve sınavla a grubundan bir mesleğe atandım sınıfı gih ama özlük hakları bakımından ikm den iyi, muvafakat konusunda CTE Veya bakanlık sorun yaratır mı ? Bilgisi Veya tecrübesi olan arkadaşlar cevap verirseniz sevinirim.

Merhaba arkadaşlar, 5 yıllık ikm yim, öğrenim ve sınavla a grubundan bir mesleğe atandım sınıfı gih ama özlük hakları bakımından ikm den iyi, muvafakat konusunda CTE Veya bakanlık sorun yaratır mı ? Bilgisi Veya tecrübesi olan arkadaşlar cevap verirseniz sevinirim.