Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Haziran 2023 23:57
Kurum Değişikliği-Muvafakat
Merhaba arkadaşlar, 5 yıllık ikm yim, öğrenim ve sınavla a grubundan bir mesleğe atandım sınıfı gih ama özlük hakları bakımından ikm den iyi, muvafakat konusunda CTE Veya bakanlık sorun yaratır mı ? Bilgisi Veya tecrübesi olan arkadaşlar cevap verirseniz sevinirim.

iyilikiyidir
Memur
06 Haziran 2023 02:12
Atandığın meslek kendi mezuniyet alanın ile ilgili ise 1 2 ay muvafakat bekler gidersin
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