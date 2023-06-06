Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


06 Haziran 2023 00:15
2023 Yılı İçerisinde EKPSS/Lisans Alımı Tekrar Yapılır mı ?

Arkadaşlar sizce bu yıl içinde EKPSS alımı yapılır mı ?


ekpss3347
Aday Memur
06 Haziran 2023 09:12
2 yılda bir yapılıyor, bu sene yok. Zaten 2023 sınav takviminde de yok.

BiyoFen4232
Aday Memur
06 Haziran 2023 09:13
Bence yapılabilir çünkü yerel seçim var.
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