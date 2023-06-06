LGS salon aday listesinin yanlış doldurulması

Sayın hocam makinelere giren 2 evrak vardır. Salon yoklama listesi ve optik formlar. Sınav sonucu optik formda kodlanan kitapçık türüne göre değerlendirilir. Ancak iki belge arasindaki uyumsuzluk tespit edilirse ki edilme ihtimali yüksek. Öğrenciler acısından mağduriyet yaşanmaz ama yukardan size bir yazi gelebilir ve 1 yil sınav görevi çıkmaz

Sayın hocam makinelere giren 2 evrak vardır. Salon yoklama listesi ve optik formlar. Sınav sonucu optik formda kodlanan kitapçık türüne göre değerlendirilir. Ancak iki belge arasindaki uyumsuzluk tespit edilirse ki edilme ihtimali yüksek. Öğrenciler acısından mağduriyet yaşanmaz ama yukardan size bir yazi gelebilir ve 1 yil sınav görevi çıkmaz