Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Haziran 2023 00:28
LGS salon aday listesinin yanlış doldurulması

Arkadaşlar LGS de öğretmen kitapçıkları S düzenine göre dağıtmış, öğrenciler kitapçıklarını doğru kodlamış.Buraya kadar bir sorun yok.Ancak salon aday yoklama listesinde kitapçık türünü işaretlerken S düzenini unutup oturduğu yerden bazı öğrencilerin kitapçık türünü yanlış kodlamış.

Yani optiklerde problem yok.

Bu durumda öğrenci ve salon gorevlileri ile ilgili nasıl bir olumsuzluk yaşanabilir.


fadime82
Memur
06 Haziran 2023 00:45
Sayın hocam makinelere giren 2 evrak vardır. Salon yoklama listesi ve optik formlar. Sınav sonucu optik formda kodlanan kitapçık türüne göre değerlendirilir. Ancak iki belge arasindaki uyumsuzluk tespit edilirse ki edilme ihtimali yüksek. Öğrenciler acısından mağduriyet yaşanmaz ama yukardan size bir yazi gelebilir ve 1 yil sınav görevi çıkmaz

fadime82
Memur
06 Haziran 2023 00:48
Öğrenci mağduriyeti ortaya çıkmadığı sürece genelde bir sorun çıkmıyor. Oyle bir sinavki öğrenci kitapçık türünü unutsa sorumlu siz oluyorsunuz. O yüzden masa basında degil tek tek gezip kontrol etmeli ve tedbirli davranılmalı

Ayşenn16
Aday Memur
06 Haziran 2023 00:59
Hocam yoklama lisetesine kitapçık türlerini işaretlemeyi unuttuk bizde, öğrenci cevap optiklerinde sorun çıkmazsa eğer bir yıl sınav görevi verilmeme dışında uyarı gibi bir ceza gelir mi
fadime82, 9 saat önce
Öğrenci mağduriyeti ortaya çıkmadığı sürece genelde bir sorun çıkmıyor. Oyle bir sinavki öğrenci kitapçık türünü unutsa sorumlu siz oluyorsunuz. O yüzden masa basında degil tek tek gezip kontrol etmeli ve tedbirli davranılmalı

fadime82
Memur
06 Haziran 2023 01:06
Ayşen hocam yaklaşık 19 yıldır sınavlarda görev alıyorum. Bina sınav komisyonunda da görev aldım. Kesin birşey diyemem ama tecrübeye dayanarak söyliyeyim. Zarfa giren 2 belge de kodlamalar cok önemli. Sizin Imza eksik olur bir sıkıntı çıkmaz ama kodlama hatası malesef baş ağrıtır. Sizin durumda öğrencilerin optikleri öncelikli olarak değerlendirilir. Mağduriyet olmaz ama uyari cezası ve 1 yil men gelir. Cok arkadasın başına geldi. Tecrübe bunlar.
Ayşenn16, 9 saat önce
Hocam yoklama lisetesine kitapçık türlerini işaretlemeyi unuttuk bizde, öğrenci cevap optiklerinde sorun çıkmazsa eğer bir yıl sınav görevi verilmeme dışında uyarı gibi bir ceza gelir mi

Ayşenn16
Aday Memur
06 Haziran 2023 01:11
Hocam peki cezayı aldığımız ne zaman belli olur Üzgünüm ama olan oldu öğrencilerin optiklernde sorun çıkmasın cezaya razı oldum artık
fadime82, 8 saat önce
Ayşen hocam yaklaşık 19 yıldır sınavlarda görev alıyorum. Bina sınav komisyonunda da görev aldım. Kesin birşey diyemem ama tecrübeye dayanarak söyliyeyim. Zarfa giren 2 belge de kodlamalar cok önemli. Sizin Imza eksik olur bir sıkıntı çıkmaz ama kodlama hatası malesef baş ağrıtır. Sizin durumda öğrencilerin optikleri öncelikli olarak değerlendirilir. Mağduriyet olmaz ama uyari cezası ve 1 yil men gelir. Cok arkadasın başına geldi. Tecrübe bunlar.

fadime82
Memur
06 Haziran 2023 01:15
Genel de sınav sonucu aciklanmadan belli oluyor. Okula milli egitimden yazi gelir. Muhakkik atanir savunma alır. Muhakkik degerlendirmesini yapar. Rapora göre 1 hafta için de ceza gelir. 15 gun yanlis hatırlamıyorsam itiraz süreci var ama benim tahminim bunlarin hicbiri olmayabilir. Çünkü tutanak tutmamışsınız. Tutanak demek ben bir hata yaptim haberiniz olsun demek :)
Ayşenn16, 8 saat önce
Hocam peki cezayı aldığımız ne zaman belli olur Üzgünüm ama olan oldu öğrencilerin optiklernde sorun çıkmasın cezaya razı oldum artık

fadime82
Memur
06 Haziran 2023 01:18
En kötüsu olarak şunu gördüm. Fen lisesini kazanabilecek bir öğrencinin formunu görevliler posete komayi unutmustu. Posete bantlayip tutanak tuttular ama geçersiz sayılmış. Dava açıldı ve çocuğun kaydi fen lisesine denk bir özel okula yapildi ve ucreti 4 yil boyunca 2 görevliye odettirdiler
Ayşenn16, 8 saat önce
Hocam peki cezayı aldığımız ne zaman belli olur Üzgünüm ama olan oldu öğrencilerin optiklernde sorun çıkmasın cezaya razı oldum artık

Ayşenn16
Aday Memur
06 Haziran 2023 01:20
teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için ,ilk defa görev aldım onda da bu başıma geldi , birdaha da görev alcağımı sanmıyorum
fadime82, 8 saat önce
Genel de sınav sonucu aciklanmadan belli oluyor. Okula milli egitimden yazi gelir. Muhakkik atanir savunma alır. Muhakkik degerlendirmesini yapar. Rapora göre 1 hafta için de ceza gelir. 15 gun yanlis hatırlamıyorsam itiraz süreci var ama benim tahminim bunlarin hicbiri olmayabilir. Çünkü tutanak tutmamışsınız. Tutanak demek ben bir hata yaptim haberiniz olsun demek :)

fadime82
Memur
06 Haziran 2023 01:25
Hocam yanlış anlamayın bu sizle ilgili degil ama yeni sistemde puana göre görev çıkıyor ve tecrübesi olmayan hocalarimiz malesef bu sıkıntıları yaşıyor. Eskiden kıdeme göre başkanlık verilir yeni öğretmenlere gozetmenlik verilirdi. Böylece bir uyum sağlanırdi. Gözetmen işi öğrenirdi. Simdi bakıyorum 2 hocada acemi birbirlerine bakıyorlar ne yapacaz diye.
Ayşenn16, 8 saat önce
teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için ,ilk defa görev aldım onda da bu başıma geldi , birdaha da görev alcağımı sanmıyorum

Ayşenn16
Aday Memur
06 Haziran 2023 01:29
Haklısınız hocam bende gözetmendim öğrencilerin optikleriyle ilgilendim hep yoklama kağıdını es geçtim, başkanda dikkatinden kaçınca sonuç bu oldu
fadime82, 8 saat önce
Hocam yanlış anlamayın bu sizle ilgili degil ama yeni sistemde puana göre görev çıkıyor ve tecrübesi olmayan hocalarimiz malesef bu sıkıntıları yaşıyor. Eskiden kıdeme göre başkanlık verilir yeni öğretmenlere gozetmenlik verilirdi. Böylece bir uyum sağlanırdi. Gözetmen işi öğrenirdi. Simdi bakıyorum 2 hocada acemi birbirlerine bakıyorlar ne yapacaz diye.
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