Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


06 Haziran 2023 02:28
EKPSS ile atandım engelli hizmetli il dışı tayin durumu nasıl oluyor?

Arkadaşlar ekpss ile hizmetli kadrosuna atandim. Ancak ilk atamada atamami yapacak ile dilekçe verip kendi ilimde işe başladım. Sorum sizlere şu arkadaşlar

1. 3 yıl dolmadan il disi tayin hakkım varmi?

2. 3 yıl dolduktan sonra il disi tayin hakkım varmi?

3. İl içi tayin hakkı kullanirsam il dışı tayin hakkım olur mu?


mrtcvlk
Memur
06 Haziran 2023 08:42

3 sorunun da birbirinden pek bir farkı yok aslında... Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı ek 3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bir defadan fazla" ibaresi Danıştay tarafından 2018 yılında iptal edildiğinden engelli memurlar sayı sınırlaması olmaksızın yer değişikliği talebinde bulunabilmektedir. Memurun aday memur veya asli memur olması sonucu değiştirmemektedir.

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