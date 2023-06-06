Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Haziran 2023 08:15
Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri:

1- En düşük memur maaşı, 2012 yılına kıyasla asgari ücret karşısında 2,5 kattan fazla erimiştir. En düşük memur maaşı, yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmalıdır (Türk-İş Nisan 2023: 33.000 TL).

2- İşçilere ve asgari ücrete piyasa gerçekleri üzerinden zam yapılması, memura da TÜİK verileri üzerinden sadece enflasyon farkı verilmesi, asgari ücret-memur maaşı arasındaki makası daraltmıştır. Memur maaşlarının asgari ücret seviyesinden kurtarılması için memura seyyanen zam+yüzdelik zam yapılarak bu kaybın telafi edilmesi gerekmektedir.

3- Memurlara da bayram ikramiyesi verilmelidir.

4- 3600 ek gösterge, 1. dereceye gelen tüm memurlara verilmelidir.

5- En son 2005 yılında getirilen memurlar için disiplin affı yeniden getirilmelidir.

6- Aile yardımlarında (eş ve çocuk yardımlarında) artış yapılmalıdır.

7- Memur, kamu işçisi karşısında ezilmiştir. İki yıl önce asgari ücret alan kamu işçileri memurlardan çok hak almıştır. İşçilerde olduğu gibi memurlara da yemek yardımı, 3 ayda bir ikramiye ve tediye ödemesi yapılmalıdır.

8- Emeklilikte, 9000 gün prim yerine 7200 gün prim şartı getirilmeli, yaş şartları düşürülmeli, 5510 ve 5434 Sayılı Kanun?a tabi (2008 öncesi ve sonrası) memurlar arasındaki farklar kaldırılmalıdır.

9- Toplu sözleşme görüşmelerinde TÜİK verilerinin değil de işçilerde olduğu gibi piyasa gerçeklerinin gözetildiği bir zam pazarlığı yapılmalıdır.

10- 4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanunu değiştirilmelidir. Toplu Sözleşme Görüşmeleri Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi her yıl yapılmalıdır. Memurlara grev hakkı verilmelidir.

11- Her şehre lojmanlar yapılmalı ve kira yardımı küçük şehirlerdeki memura da yapılmalıdır.

12- Hiçbir sosyal yardım almayan memura, işçilere verilen sosyal yardımlar verilmelidir.

13- Fazla mesai ücreti saatlik 100 TL olarak güncellenmelidir.

14- Görevde yükselme sınavlarında mülakat kaldırılmalıdır.

15- Tek taraflı kalan kılık kıyafet serbestliği erkek memurlar için de uygulanmalıdır.


mutlu_50
Müsteşar
06 Haziran 2023 08:21

- Son yıllarda verilen çok düşük zamlarla satın alma gücü en fazla düşen kesim olan memurlar için bu taleplerimizin değerlendirilmesi gerekmektedir.

- Hak aramada memur sendikalarının, işçi sendikaları gibi tek ses olmalıdır.

- Taleplerimizde, memurun sadece ayın 15?inde aldığı maaştan başka herhangi bir ek ödemesinin bulunmadığı ve hayat pahalılığı ile sadece maaşıyla mücadele ettiği göz önünde bulundurulmalıdır.

-Çalışma barışı için işçi-memur arasındaki maaş ve ek ödemeler arasındaki uçurumun kaldırılması gerekmektedir.

- İşçi sendikaları, mayıs ayındaki son toplu sözleşmede istediğimiz her şeyi aldık dediler.

- Sendikaların toplu sözleşme için talep topladığı şu günlerde memurlar olarak biz de taleplerimizi sendikalara, sendika temsilcilerine, yazılı ve görsel medyaya iletmeliyiz. Sesimizi duyurmalıyız.


sozdemir37
Aday Memur
06 Haziran 2023 08:58

Güzel ve yerinde talepler ama sarı sendika ile bunların alınabileceğini zannetmiyorum.


mutlu_50
Müsteşar
06 Haziran 2023 09:00

Biz yine de tüm sendikalara ve sendika temsilcilerimize bunları iletelim. Farkındalık oluşturalım hocam.

sozdemir37, 34 dk. önce

Güzel ve yerinde talepler ama sarı sendika ile bunların alınabileceğini zannetmiyorum.

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