KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Haziran 2023 08:53
Nüfus müdürlüğü-işkur arasında kalsanız hangisi tercih edilir.Işkur kurum hakkında bilgi sahibi olan

Nüfus malum büyükşehirlerde yoğun.Işkur kurumlarının düzeni ve çalışma şartlar maaş mesai hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yorum yazmalarını bekliyorum:)

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